Awanse Wisły Kraków i Wieczystej Kraków spowodowały sytuację, której w naszym futbolu nie obserwowaliśmy od dekad. W tym sezonie Ekstraklasy występują aż trzy zespoły ze stolicy Małopolski. Oprócz dwóch wyżej wspomnianych beniaminków jest jeszcze Cracovia. Po raz ostatni trzy kluby z jednego miasta grały w Ekstraklasie w 1994/95 - wówczas był to Poznań.

Krakowscy kibice po raz ostatni świadkami takiej sytuacji byli w ... 1953 roku. Wówczas w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce występowali Wisła, Cracovia oraz Wawel. W tym sezonie po 73 latach przerwy na poziomie Ekstraklasy aż sześciokrotnie odbędą się derby Krakowa.

Pierwsze zaplanowane już na 6. kolejkę spotkań. Jak w środę potwierdziła Ekstraklasa, spotkanie pomiędzy Wisłą Kraków i Wieczystą Kraków zostanie rozegrane w sobotę 29 sierpnia o godz. 17:30 na Synerise Arenie w Krakowie.

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Kraków czeka na pierwsze derby miasta. Mecz Wisły z Wieczystą w ostatni weekend sierpnia

Krakowscy kibice mogą mieć bardzo mieszane odczucia po dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy. Od cennego zwycięstwa 2:1 z GKS-em Katowice rozpoczęła Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" niesiona dopingiem swoich kibiców w pewnym momencie strzeliła już gola na 3:0. Bramka nie została jednak uznana, a kilka minut później Katowiczanie strzelili kontaktowego gola, gwarantując rywalowi nerwową końcówkę.

Chyba jeszcze więcej emocji towarzyszyło przy okazji wyjazdowego spotkania z Piastem Gliwice. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa dwukrotnie odrabiała straty, lecz ostatecznie została bez dorobku punktowego. Gliwiczanom wygraną 4:3 zagwarantowało trafienie Leandro Sanki z 88. minuty.

Znacznie gorzej nowy sezon rozpoczął się dla zawodników Wieczystej. Absolutny beniaminek Ekstraklasy zaczął od porażki 1:2 w wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem Radom. W domowym starciu z Lechem Poznań wcale nie było lepiej. "Kolejorz" w znacząco zmienionym zestawieniu nie miał większych problemów z tym, by triumfować 2:1. Tym samym Wieczysta wraz z Rakowem po dwóch seriach spotkań okupują ostatnie miejsce w tabeli.

W najbliższy weekend Wieczysta będzie pauzować. Zaplanowane spotkanie z GKS-em Katowice zostało przełożone ze względu na występy "Gieksy" w europejskich pucharach. Wolnego nie będą mieli z kolei piłkarze Wisły, którzy w piątek 7 sierpnia zagrają u siebie z Wisłą Płock. Relacja tekstowa z tego meczu dostępna w serwisie Interia Sport.



