Piłkarze Ekstraklasy wracają na boiska po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych. W 16. kolejce, pierwszej awansem z rundy wiosennej, najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie lidera Lechii Gdańsk z wiceliderem Jagiellonią Białystok.

Poprzednia kolejka była teoretycznie ostatnią w rundzie jesiennej, ale w tym roku odbędzie się jeszcze pięć "wiosennych".

Najlepsza na półmetku sezonu zasadniczego Lechia ma 31 punktów i o trzy wyprzedza Jagiellonię. Właśnie oba zespoły spotkają się w niedzielę o godz. 18 w Gdańsku. Emocji nie powinno zabraknąć, zresztą wystarczy przypomnieć lipcowy mecz obu drużyn w Białymstoku. Wówczas Jagiellonia przegrała 0-1, a oba zespoły kończyły w dziesiątkę.

W ekipie gospodarzy czerwoną kartkę zobaczył Guilherme Sitya, a wśród gości - w doliczonym czasie gry Sławomir Peszko za brutalny faul na Arvydasie Novikovasie. Uczestnik mundialu w Rosji został za to zawieszony przez Komisję Ligi na trzy miesiące.

Trzecia w tabeli, broniąca tytułu Legia Warszawa (26) zagra w niedzielę na wyjeździe z jedenastym Zagłębiem Lubin.

"Miedziowi" w miarę upływu sezonu spisują się coraz gorzej. Nie wygrali ośmiu kolejnych meczów (licząc z Pucharem Polski), aż sześć z nich przegrali. Od końca października prowadzi ich Holender Bert van Dael, który zastąpił Mariusza Lewandowskiego.

W niedzielę lubinian czeka trudne zadanie. Wprawdzie Legia przegrała w poprzedniej kolejce ze znakomicie spisującą się jesienią Pogonią Szczecin 1-2, ale ogólnie zespół z Łazienkowskiej jest coraz bardziej chwalony. To była pierwsza w tym sezonie porażka legionistów na wyjeździe, a łącznie pierwsza od 26 sierpnia.

Wspomniana drużyna ze Szczecina (22 pkt) zaczęła sezon bardzo nieudanie, była nawet ostatnia w tabeli, ale od 21 września wygrała sześć z siedmiu meczów Ekstraklasy. Docenił to selekcjoner Jerzy Brzęczek, powołując niedawno do kadry Huberta Matynię i Adama Buksę. Teraz "Portowcy" podejmą w niedzielę przedostatnią Miedź Legnica.

Tym razem odbędzie się tylko jeden mecz w piątek, za to trzy w niedzielę. Jak tłumaczono dwa tygodnie temu, ma to związek ze spotkaniami reprezentacji Polski (dorosłej i młodzieżowej) w Portugalii, a także z faktem, że terminarz 16. kolejki był ogłoszony wcześniej niż szczegóły dotyczące kadry.

"Ta nadzwyczajna sytuacja, wymagająca zmiany w kalendarzu meczów, jest związana z bardzo późnym powrotem reprezentantów Polski z meczów z Portugalią. Według planów PZPN, powrót reprezentacji A i U-21 ze spotkań Ligi Narodów oraz kwalifikacji do ME U-21 nastąpi dopiero w środę 21 listopada w godzinach popołudniowych, co utrudni klubom należyte przygotowanie się do meczów" - napisano 9 listopada na stronie Ekstraklasy SA.

Na inaugurację tej serii Piast Gliwice podejmie w piątek o godz. 18 zamykające tabelę Zagłębie Sosnowiec.

Rozczarowujący jesienią, dopiero ósmy w tabeli Lech Poznań, w którym - jak poinformował sam klub - bliski objęcia posady trenera jest były selekcjoner kadry Adam Nawałka - podejmie w sobotę Wisłę Płock. Na razie zespół "Kolejorza" prowadzi tymczasowo Dariusz Żuraw.

Ostatnim akordem 16. kolejki będzie natomiast poniedziałkowy mecz dwóch ofensywnie grających zespołów - Arki Gdynia z Wisłą Kraków.

Program 16. kolejki Ekstraklasy:

piątek, 23 listopada

Piast Gliwice - Zagłębie Sosnowiec (godz. 18.00; sędzia Bartosz Frankowski, Toruń)

sobota, 24 listopada

Korona Kielce - Górnik Zabrze (15.30; Szymon Marciniak, Płock)



Lech Poznań - Wisła Płock (18.00; Paweł Raczkowski, Warszawa)



Cracovia - Śląsk Wrocław (20.30; Jarosław Przybył, Kluczbork)

niedziela, 25 listopada

Pogoń Szczecin - Miedź Legnica (13.00; Krzysztof Jakubik, Siedlce)



KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (15.30; Paweł Gil, Lublin)



Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (18.00; Tomasz Musiał, Kraków)

poniedziałek, 26 listopada

Arka Gdynia - Wisła Kraków (18.00; Daniel Stefański, Bydgoszcz)

