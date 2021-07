Kolejny sezon Ekstraklasy będzie nieco inny, niż kampania 2020/2021. Przede wszystkim w lidze występować będzie więcej zespołów - konkretnie 18 - większy będzie także budżet. Jak podkreślono w serwisie ekstraklasa.org, najwyższy w historii rozgrywek.

Ekstraklasa. Budżet ligi może jeszcze zostać poszerzony

"Powiększenie ligi do 18 zespołów w oczywisty sposób wpływa na podział środków pomiędzy kluby Ekstraklasy. Podejmując tę decyzję na początku 2020 roku, kluby miały świadomość, że każdy z nich otrzyma mniejsze środki. W ostatnich latach osiągaliśmy jednak - i to pomimo pandemii - lepsze od zakładanych wyniki finansowe" - powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.



Jak podkreślił, dzięki umowom podpisanym z nadawcami i innymi partnerami ligi, większa liczba klubów w rozgrywkach nie musi oznaczać zmniejszenia wypłat dla poszczególnych drużyn. Co więcej, będą trwały dalsze prace nad tym, by fundusze jeszcze bardziej powiększyć dzięki m.in. dodatkowym wpływom marketingowym.



Budżet Ekstraklasy - ogólne zasady podziału

Środki przeznaczane dla ekstraklasowych drużyn dzielą się na kilka części. 44% budżetu to tzw. kwota stała, dzielona po równo między wszystkie ekipy, z czego 18 mln przeznaczone ma być na szkolenie młodzieży.



33,5% to pieniądze, których przekazanie uzależnione od wyników danych klubów, tj. od miejsca zajętego w lidze. W tej części budżetu wydzielone są odpowiednie kwoty dla zespołów grających w eliminacjach do europejskich pucharów oraz dla drużyn spadających z ligi.



Kolejne 20% to sumy wypłacane za tzw. ranking historyczny, czyli wyniki poszczególnych klubów z pięciu ostatnich sezonów. Ostatnia część budżetu, 2,5%, przeznaczana jest na Pro Junior System, program premiujący stawianie na młodzieżowców.

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się 23 lipca

Do rozpoczęcia kolejnego sezonu Ekstraklasy został już tylko nieco ponad tydzień. W piątek 23 lipca rozgrywki zainauguruje mecz między Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i Stalą Mielec. Początek spotkania o godz. 18.00.

