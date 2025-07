Przez lata, w których polskie kluby stanowiły plankton europejskich pucharów i odpadały z nich, zanim europejscy średniacy w ogóle wyszli na boisko, po głębszej analizie można było odnosić wrażenie, że największym problemem nie jest słabość naszej ligi, lecz jej czołówki. Kraje, na które spoglądaliśmy z zazdrością, w komplecie wykształciły grupę silnych liderów, do których większość ligi nie miała podejścia. W efekcie ci liderzy organicznie rośli zarówno w skali kraju, jak i w Europie. Siłą rzeczy, bo musieli bardzo się postarać, by w niej nie grać co roku. Brak pustych przebiegów w sezonie pucharowym przekładał się z kolei na fakt, iż dziś obecność w Lidze Mistrzów drużyny z Czech, Danii, Austrii, czy Szwajcarii kwitowana jest co najwyżej wzruszeniem ramion. Ot, po wtorku nastała środa, normalność.

Odwrócona tendencja

Gdyby w tamtych czasach UEFA stworzyła puchar dla drużyn z ósmego miejsca, okazałoby się, że ósma drużyna z Ekstraklasy niekoniecznie jest słabsza od swojego odpowiednika z krajów, które są wymienione w akapicie wyżej. Problem polegał na tym, że niewielka różnica była też między ósmą, a pierwszą drużyną w Polsce. Ta pierwsza, najczęściej Legia - jeśli mówimy o latach zapaści polskiej piłki w Europie - regularnie równała w dół. Zdobywała kolejne mistrzostwa, jednak przede wszystkim słabością przeciwników. Niech symbolicznym będzie fakt, że gdy Legia kroczyła po swój ostatni tytuł w 2021 roku, w ostatnich siedmiu meczach zdobyła dokładnie trzy gole - a i tak skończyła z pięcioma punktami przewagi.

Sytuacja, którą zastajemy u progu nowego sezonu to coś kompletnie odwróconego. Być może czołówka znowu będzie liczyć siedem zespołów, z tą różnicą, że to one równają w górę. Po tym, jak wcześniej Lech, Raków, Jagiellonia, a nawet Pogoń zaczęły jakościowo odjeżdżać reszcie. Dziś Widzew Łódź buduje zespół za niespotykane wcześniej w tej części kraju pieniądze Roberta Dobrzyckiego - jednego z najbogatszych Polaków. Dziś Cracovia sprowadza trenera bezpośrednio z jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. Nawet mająca problemy finansowe Legia - jeśli nic nie wykruszy transferu Milety Rajkovicia - drugi raz pobije transferowy rekord ligi w ciągu zaledwie pół roku. W odwodzie są jeszcze Motor Lublin z innym miliarderem u steru (Zbigniewem Jakubasem), Górnik Zabrze z najmocniejszym okienkiem transferowym od lat, nawet Korona Kielce z nowym właścicielem i po dokonaniu transferu za niemal milion euro. Kwotę, do której dobił również GKS Katowice, wykupując z duńskiego Broendby reprezentanta Polski Mateusza Kowalczyka. Liga - jako całość - nigdy nie była mocniejsza. I trafiła na doskonały moment w historii, bo właśnie teraz Ekstraklasa zyskała dodatkowe miejsce w europejskich pucharach, co przy tylu mocnych drużynach, tylko doda kolorytu.

To, co przez dekady jawiło się celem - czyli osiągnięcie piętnastego miejsca w rankingu krajowym UEFA - dziś wydaje się być preludium do czegoś znacznie większego.

Rekord goni rekord

Polska piłka klubowa stała się magnesem do inwestowania. Przez lata wypominano jej medialną otoczkę, zupełnie nieadekwatną do poziomu, jednak i ona zaczęła zbierać żniwo. Podsycane zainteresowanie przełożyło się na rekordy frekwencyjne, które wprowadziły Ekstraklasę do czołówki najchętniej oglądanych lig wprost ze stadionów. Na początku poprzedniego sezonu UEFA opublikowała raport, z którego wynikało, że w Polsce mamy dziesiątą najlepszą frekwencję na kontynencie - tuż za Portugalią, a bezpośrednio przed Belgią. Stadiony w Polsce łącznie w trakcie rozgrywek odwiedziło 3,6 mln widzów. Nikt w czołowej dziesiątce nie zbliżył się natomiast do nas pod kątem przyrostu widowni rok do roku. W Ekstraklasie wyniósł on 26 proc. (!), podczas gdy drudzy pod tym względem Turkowie (siódme miejsce w rankingu frekwencji) zanotowali +8 proc. Oczywiście wynika to z prostego faktu, że wiele krajów z dziesiątki zapełniało stadiony już wcześniej, więc trudno o przyrosty, jednak nie zmienia to wniosku, że trend, jaki wytworzył się u nas w kraju, jest aż nadto widoczny.

Wyższe są również przychody. Za ostatni sezon Ekstraklasa SA wypłaciła osiemnastu klubom prawie 300 mln zł do podziału, co było nie tylko rekordem w historii ligi, ale też wynikiem o 18 mln zł lepszym od zaplanowanego. Najwięcej zarobił Lech Poznań - 36 mln zł. Pierwszy raz dwa kluby przebiły barierę 30 mln zł oraz żaden nie spadł poniżej 10 mln. Przy okazji podjęto również decyzję, że część środków wypracowanych w trakcie sezonu 2024/25 zostanie przesunięta do budżetu na kolejny sezon i przeznaczona na wypłatę dla piątego reprezentanta Polski w europejskich pucharach w sezonie 2026/27.

Ekstraklasa stała się machiną, której mniej zaangażowani kibice jeszcze nie dostrzegają. W piątek rozpocznie pierwszy sezon w XXI wieku, po którym nawet wicemistrz Polski będzie mógł zagrać w Lidze Mistrzów. Rozjazd między potencjałem, jaki ta liga wykazywała od lat, a przełożeniem go na rzeczywistość, wydaje się być najmniejszy w ostatnich dekadach. Nie powinien tego zepsuć nawet - ewentualnie - słaby start polskich klubów w europejskich pucharach. Taki w przypadku pecha w losowaniu (rywali w kluczowych rundach dopiero poznamy) zawsze jest możliwy, natomiast to jak z różnicą między klimatem a pogodą. Ten pierwszy jest stały, nawet jeśli ta druga jest kapryśna. A klimat wokół Ekstraklasy nie mógłby być na dziś lepszy.

Antoni Kozubal w meczu z Legią Jakub Kaczmarczyk PAP

Zawodnicy Legii Warszawa świętujący zdobycie Superpucharu Polski Lukasz Gdak East News

Raków Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News