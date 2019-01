Branżowy portal Transfermarkt.de zaktualizował wyceny piłkarzy polskiej Ekstraklasy. Największą wartość rynkową według ekspertów ma Sebastian Szymański (6 mln euro) z Legii Warszawa, z kolei najwięcej na zmianie zyskał Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin), którego wartość wzrosła aż o 3,8 mln euro.

Opinie wokół Sebastiana Szymańskiego są podzielone. Z jednej strony 19-latek wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie mistrza Polski, ale z drugiej bilans liczbowy ofensywnego pomocnika nie jest powalający. W 26 spotkaniach trwającego sezonu zdobył tylko jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Regularna gra jednak wystarczyła, by portal Transfermarkt.de po upływie pół roku podwoił wartość Szymańskiego, szacując jego wartość na 6 mln euro.

Tuż za zawodnikiem Legii plasuje się trzech graczy o wartości 4 mln euro. Są to Robert Gumny (20-latek z Lecha Poznań), Sebastian Walukiewicz (18-latek z Pogoni Szczecin) oraz Szymon Żurkowski (21-latek z Górnika Zabrze). Gumny jeszcze latem wyceniany był na 5 mln euro, ale wskutek kontuzji stracił niemal całą rundę jesienną, w której wystąpił zaledwie w pięciu spotkaniach. Mimo tego boczny obrońca zdobył bramkę i zaliczył asystę, a wiosną będzie pracował na zagraniczny transfer.

Inaczej ma się rzecz z dwoma pozostałymi zawodnikami, którzy już praktycznie są w nowych klubach. Cena Walukiewicza w ciągu pół roku skoczyła z 200 tys. euro na 4 mln euro, co jest kwotą, jaką włoskie Cagliari Calcio zapłaciło za środkowego obrońcę. 18-latek przeniesie się jednak do Włoch dopiero latem, a wiosnę spędzi na wypożyczeniu w Pogoni. Z kolei Żurkowski jest już jedną nogą w Fiorentinie, z którą lada dzień podpisać ma kontrakt.



Spory awans w rankingu najbardziej wartościowych zawodników w ciągu pół roku zaliczyli także bramkarz Legii Radosław Majecki (z 250 tys. euro do 2,5 mln euro), czy Lukasz Haraslin z Lechii Gdańsk (z 300 tys. euro do 2 mln euro). Spadły za to wartości napastników Legii - Jarosława Niezgody (z 4 mln do 3,5 mln euro), a także Carlitosa (z 3 mln do 2 mln euro).

Najwyższe wartości rynkowe piłkarzy Ekstraklasy według Transfermarkt:

1. Sebastian Szymański (19 lat, Legia Warszawa) - 6 mln euro,

2. Robert Gumny (20 lat, Lech Poznań) - 4 mln euro,

2. Sebastian Walukiewicz (18 lat, Pogoń Szczecin) - 4 mln euro,

2. Szymon Żurkowski (21 lat, Górnik Zabrze) - 4 mln euro,

5. Jarosław Niezgoda (23 lata, Legia Warszawa) - 3,5 mln euro,

6. Radosław Majecki (19 lat, Legia Warszawa) - 2,5 mln euro,

7. Carlitos (28 lat, Legia Warszawa) - 2 mln euro,

7. Lukasz Haraslin (22 lata, Lechia Gdańsk) - 2 mln euro,

7. Christian Gytkjaer (28 lat, Lech Poznań) - 2 mln euro,

7. Cafu (25 lat, Legia Warszawa) - 2 mln euro,

11. Andre Martins (29 lat, Legia Warszawa) - 1,75 mln euro,

11. Pedro Tiba (30 lat, Lech Poznań) - 1,75 mln euro,

13. William Remy (27 lat, Legia Warszawa) - 1,5 mln euro,

13. Mateusz Wieteska (21 lat, Legia Warszawa) - 1,5 mln euro,

13. Marko Veszović (27 lat, Legia Warszawa) - 1,5 mln euro,

13. Michał Kucharczyk (27 lat, Legia Warszawa) - 1,5 mln euro,

13. Arvydas Novikovas (28 lat, Jagiellonia Białystok) - 1,5 mln euro,

13. Joao Amaral (27 lat, Lech Poznań) - 1,5 mln euro,

13. Dominik Nagy (23 lata, Legia Warszawa) - 1,5 mln euro.

