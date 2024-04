Cztery dni pozostały do tzw. Wielkiego Meczu Przyjaźni pomiędzy Ruchem Chorzów a Widzewem Łódź. Gospodarze pochwalili się, że bilety na Stadion Śląski kupiło już 39 tysięcy osób, a jak dodają internauci, kolejnych kilka tysięcy wejściówek jest zarezerwowanych, przez co niedostępnych w publicznej sprzedaży. Wygląda na to, że rekord frekwencji XXI wieku na spotkaniu Ekstraklasy jest już naprawdę o krok.