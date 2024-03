Ekstraklasa straci wielką gwiazdę. Trener mówi wprost. "Dostał propozycję"

Śląsk Wrocław przerwę zimową spędzał jako lider tabeli Ekstraklasy. Był to widok, którego kibice nie uświadczyli przez wiele lat. Jacek Magiera z walczącego o utrzymanie zespołu zbudował drużynę zdolną walczyć o mistrzostwo Polski. Chociaż wrocławianie słabo rozpoczęli rundę wiosenną i w sześciu spotkaniach zanotowali tylko jedno zwycięstwo , pozostają w ścisłej czołówce. Do prowadzącej Jagiellonii Białystok tracą dwa "oczka".

Jacek Magiera brutalnie szczery w kwestii przyszłości Erika Exposito

Niestety również on jest powodem poważnych zmartwień kibiców i sztabu szkoleniowego. Kontrakt byłego gracza Las Palmas wygasa wraz z końcem sezonu , a szanse na to, że złoży podpis pod nową umową, maleją z dnia na dzień. Wszyscy we Wrocławiu chcieliby zatrzymać bramkostrzelnego napastnika, jednak zdają sobie sprawę, że "z niewolnika nie ma pracownika".

Po Exposito zgłasza się wiele uznanych marek, stąd też wewnątrz klubu panuje pesymizm w kwestii jego przyszłości. Od dłuższego czasu mówi się, że to ostatni sezon Hiszpana w klubie , ale dopiero Jacek Magiera w ostatnim wywiadzie powiedział głośno i wyraźnie to, czego każdy wcześniej unikał. Szkoleniowiec zdecydował się na jasną deklarację w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

- Tego nie chcemy, na to też nie stać klubu, na to też ja jako człowiek będący w szatni nie wyrażam zgody, żebyśmy w ten sposób robili. Jeżeli odejdzie, będziemy szukać na jego pozycję innego piłkarza, natomiast Erikowi będziemy życzyć powodzenia. Ja bym chciał, żeby on odszedł z Wrocławia jako król Wrocławia, czyli jako zdobywca korony króla strzelców indywidualnie, na co ma ogromne szanse. No i też, aby odszedł jako ta osoba, która po pięciu latach zdobyła coś wielkiego dla Śląska - dodał szkoleniowiec.