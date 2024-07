Ekstraklasa startuje bez Szymona Marciniaka. PZPN wydał już oficjalną zgodę

Arabia Saudyjska czy Stany Zjednoczone? To pytanie w ostatnich tygodniach padało bardzo często - w odniesieniu do najbliższej przyszłości Szymona Marciniaka. Z ustaleń Onetu wynika, że w tej chwili żaden z tych kierunków nie wchodzi w grę. Ale to nie znaczy, że najbliższego polskiego arbitra zobaczymy w nadchodzący weekend na rodzimych arenach. Do sezonu 2024/25 PKO Ekstraklasa wystartuje bez jego udziału.