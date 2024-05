Ekstraklasa śmiechu warta. W internecie wrze. "Specjalna promocja dla Jagi"

Gigantyczne emocje towarzyszą tegorocznej końcówce sezonu w Ekstraklasie - na pewno jednak nie takie, jakich oczekiwaliby kibice. Zamiast zaciętej walki oglądamy wyścig ślimaków, a "kandydaci" - w cudzysłowie, bo ciężko go w tej sytuacji nie użyć - do tytułu i gry w europejskich pucharach kompromitują się jeden za drugim. Dominują więc złość i rozczarowanie, które powoli zmieniają się w śmiech przez łzy. Wystarczyło, że fani Pogoni wymownym transparentem dali do zrozumienia, co myślą o porażce zespołu w finale Pucharu Polski, a ich hasło podchwycili sympatycy całej ligowej czołówki. I się zaczęło...