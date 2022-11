Ekstraklasa skończyła grać. Niespodziewany lider?

Ekstraklasa na półmetku - Raków przed Legią. Miedź na dnie

Trzeci do kompletu w strefie spadkowej jest Piast Gliwice. Spod kreski dosłownie rzutem na taśmę uciekła Lechia Gdańsk, a to za sprawą Łukasza Zwolińskiego, który trafił do siatki Górnika Zabrze w 96. minucie i zapewnił Biało-Zielonym śnieżną wygraną i spokojniejszą zimę. Warto podkreślić, że pięć ostatnich drużyn w tabeli zdążyło już w tym sezonie wymienić szkoleniowców - niech to będzie przestroga dla prezesów i przyczynek do zastanowienia - co jest przyczyną, a co skutkiem.