Sezon 2019/20 w piłkarskiej ekstraklasie zakończy się 17 maja, niemal tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano - poinformowała w poniedziałek prowadząca rozgrywki spółka. Tego dnia odbędą się mecze ostatniej kolejki w grupie mistrzowskiej.

Natomiast 16 maja po raz ostatni zmierzą się zespoły walczące o utrzymanie w najwyższej klasie.

"Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zwrócił się do Ekstraklasy z wnioskiem o przyspieszenie zakończenia rozgrywek w związku z awansem reprezentacji Polski do finałów mistrzostw Europy i przygotowaniami organizacyjnymi do finału Ligi Europy, który odbędzie się 27 maja w Gdańsku. UEFA prosiła o udostępnienie stadionu w Gdańsku jak najwcześniej, aby murawa była w najlepszym możliwym stanie" - powiedział dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański, cytowany w komunikacie.

Pierwotnie sezon miał się zakończyć w terminie 22-23 maja.

"Skrócenie rozgrywek skutkuje zagęszczeniem meczów w rundzie finałowej. Będzie to odczuwalne zwłaszcza dla tych zespołów, które mogą awansować do finału Pucharu Polski. Pomimo tego podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Ekstraklasy kluby przychyliły się do tej prośby PZPN. To ukłon w stronę federacji i UEFA" - dodał Stefański.