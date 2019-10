To były rekordowe rozgrywki dla Ekstraklasy SA. W sezonie 2018/19 spółka wygenerowała przychody wynoszące aż 197,3 mln zł - to najwyższy wynik w historii. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze (przedstawiciele 16 klubów oraz PZPN) jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za miniony rok obrotowy. Wybrana została także nowa rada nadzorcza, której kadencja wynosi 12 miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Probierz po 1-0 z Wisłą w derbach Krakowa. Wideo INTERIA.TV

- Za nami bardzo dobry rok finansowo, który zamknęliśmy rekordowymi wynikami, zwiększając przychody spółki o 9 proc. rok do roku. W efekcie przekazaliśmy klubom ponad 164 mln zł za sezon 2018/2019, czyli o 5 mln zł więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Znacznie wyższy budżet Ekstraklasy to m.in. efekt podwojenia umów sponsorskich z tak ważnymi partnerami jak PKO Bank Polski i Totalizator Sportowy, a także realizowanych wspólnie ze sponsorami projektów, które przyniosły dodatkowe środki. W tym sezonie spodziewamy się pobić kolejne rekordy. W grudniu podpisaliśmy z ITI Neovision i Telewizją Polską kontrakty w zakresie krajowych praw telewizyjnych o wartości pół miliarda złotych, które gwarantują nam najwyższe w historii Ekstraklasy wpływy z tytułu sprzedaży praw mediowych w ujęciu rocznym. To oznacza, że przez najbliższe dwa sezony będziemy mogli wypłacić klubom minimum 225 mln zł rocznie - powiedział Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło zarządowi Ekstraklasy absolutorium z wykonywanych obowiązków. Ponadto głosami akcjonariuszy wybrana została nowa rada nadzorcza, która zgodnie ze statutem spółki składa się z siedmiu członków. Gwarantowane miejsca przypadły przedstawicielom czterech pierwszych klubów z klasyfikacji w minionym sezonie: Grzegorz Jaworski (Piast Gliwice), Dariusz Mioduski (Legia Warszawa), Adam Mandziara (Lechia Gdańsk), Jakub Tabisz (Cracovia). Dwóch członków wybrali akcjonariusze pozostałych 12 klubów Ekstraklasy - w skład rady weszli Cezary Kulesza (Jagiellonia Białystok) oraz Jarosław Mroczek (Pogoń Szczecin). Z ramienia PZPN do rady wszedł Zbigniew Boniek.

Rozwój technologiczny Ekstraklasy

Miniony sezon był okresem dalszego rozwoju technologicznego ligi. Wprowadzenie przez Ekstraklasa Live Park technologii 4K Ultra HD HDR, autorska aplikacja mobilna, system trackingu - TRACAB™, zapewniający dane dla celów szkoleniowych i ciekawostki dla kibiców - to najważniejsze projekty technologiczne Ekstraklasy prowadzone w minionym roku.



Przełomowym dla Ekstraklasy przedsięwzięciem było uruchomienie na początku sezonu 2019/20, jako zwieńczenie wielomiesięcznych prac, własnej platformy streamingowej OTT - Ekstraklasa.TV. Wszystkie te projekty plasują Ekstraklasę wśród najlepiej rozwiniętych technologicznie lig w Europie i stanowią bazę do rozwoju i budowania przychodów w następnych latach.

Wsparcie dla inwestycji w szkolenie

Istotnym wydarzeniem ostatniego sezonu było też ogłoszenie przez premiera Mateusza Morawieckiego "Planu dla piłki", w prace nad którym była zaangażowana m.in. Ekstraklasa. Główne filary planu to: inwestycje w infrastrukturę i innowacje, szkolenia, zmiany regulacyjne, dalsze zwiększanie bezpieczeństwa na stadionach oraz zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w rozwój polskiej piłki klubowej.



Są też już widoczne pierwsze efekty zacieśnionej współpracy z administracją rządową: nowo otwarta akademia Jagiellonii Białystok, powstające stadion i centrum szkoleniowe Pogoni Szczecin, inwestycje w budowę nowoczesnych akademii piłkarskich Legii Warszawa i Cracovii czy planowane postawienie nowych hal pneumatycznych.