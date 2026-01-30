Ekstraklasa przed historyczną zmianą. Jasne barwy przyszłości w rankingu UEFA

Ranking UEFA - po tym, jak zakończyła się faza ligowa europejskich pucharów - wreszcie stał się mocno miarodajny. Do tej pory przypominał zestawienie ligowe, w którym część drużyn ma rozegranych więcej meczów, a część ma spotkania zaległe, do tego nie byliśmy w stanie dokładnie przewidzieć, które drużyny w Lidze Mistrzów i Lidze Europy będą grały dalej, jakie bonusy dostaną za ewentualne awanse i zajmowane lokaty w końcowej klasyfikacji fazy ligowej. Słowem - przewidywanie końcowego kształtu rankingu w dużej mierze opierało się na wróżeniu z fusów. Dziś mamy jasność, z której wynika, że po bardzo dobrych wynikach osiąganych przez greckie zespoły oraz zwycięstwu Viktorii Pilzno nad FC Basel, najbardziej prawdopodobną lokatą, na której Polska zakończy sezon, będzie dwunasta. Szanse na znalezienie się w dziesiątce wciąż są - według statystycznych wyliczeń wynoszą jednak około 10-12 proc.

Aktualny ranking, po uwzględnieniu wszystkich bonusów, wygląda jak na grafice niżej.

Ranking krajowy UEFA

Jak widzimy, strata do Czechów to ponad 2,5 punktu. Do Grecji - około 1,7 punktu. Nie są to straty nie do odrobienia, jednak dokonanie tego wydaje się być zadaniem bardzo trudnym. Liczba meczów będzie maleć (faza ligowa Ligi Konferencji gwarantowała przedstawicielom Polski 24 spotkania - po sześć na każdy z czterech klubów - natomiast aktualnie gwarantowanych jest łącznie tylko sześć spotkań), poziom będzie wzrastał. Optymalną sytuacją jest słabe punktowanie ekip z Czech i Grecji oraz bardzo dobre przedstawicieli Ekstraklasy, jednak w tym założeniu nie ma nic więcej, niż myślenie życzeniowe. Obracając się w realiach trzeba przyznać, że Polska najpewniej skończy dokładnie na tej pozycji, na której się znajduje.

Czekają nas wielkie profity. Nawet poza top 10

Dziesiąte miejsce na dziś (UEFA nie potwierdziła jeszcze tzw. access list - dokumentu, który określa podział miejsc w pucharach na kolejne, trzyletnie cykle. Najnowsza access list ma obowiązywać od sezonu 2027/28, zatem dokładnie tego, którego dotyczą benefity z obecnego rankingu) oznacza bezpośredni awans do Ligi Mistrzów mistrza kraju z sezonu 2026/27. To jest szczyt marzeń z polskiej perspektywy, jednak profity płynące z zajęcia nawet 12. miejsca są ogromne. Prezentujemy na grafice, co to dokładnie oznacza (na bazie aktualnej access list, z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie).

Miejsca 11-12 w rankingu UEFA. Co one dają?

Biorąc pod uwagę, że mistrz Polski 2026/27 zacznie eliminacje Ligi Mistrzów (2027/28) od fazy play off, będzie miał pewny udział co najmniej w Lidze Europy, a od najbardziej elitarnych rozgrywek dzielić go będzie zaledwie jeden dwumecz. Zdobywca Pucharu Polski 2026/27 z kolei będzie tylko o jedną przeszkodę od Ligi Europy, ze stuprocentowo pewnym udziałem przynajmniej w Lidze Konferencji. Szanse na awanse innych drużyn będą natomiast ogromne, bo wicemistrz Polski rozpocznie grę w Europie od Q2 Ligi Mistrzów (pokonanie jednego rywala zapewnia co najmniej Ligę Konferencji), a zdobywca trzeciego miejsca Ekstraklasy - od Q2 Ligi Europy (zatem zyska margines błędu w postaci możliwości przegrania jednego dwumeczu, by załapać się do fazy ligowej pucharów). Tego w historii Ekstraklasy jeszcze nie było i można tylko domyślić się, jak pozytywnie wpłynie to wszystko na rozwój ligi. Nagle okaże się, że inwestycje w czasie okna transferowego nie są obarczone ryzykiem, bowiem wysokie premie od UEFA są gwarantowane i (przynajmniej w dwóch przypadkach) kompletnie niezależne od przebiegu eliminacji.

Przyszłość? Jeszcze bardziej jaskrawe barwy

Ewentualna, a jednocześnie bardzo możliwa porażka w walce o top 10 już w tym sezonie wcale nie oznacza, że dziesiątka będzie niedostępna dla polskich drużyn. Ze względu na zasady rankingu - czyli odpadanie po każdym sezonie punktów sprzed pięciu lat - istnieje ogromna szansa, że Polska przyszłoroczny sezon rozpocznie... właśnie na dziesiątym miejscu. Po fazie ligowej pucharów zajmujemy 11. pozycję, z bardzo niewielką stratą do Czechów (możliwą do odrobienia jeszcze w lutym i to nie na bazie nierealnych wyników - nawet awans Lecha kosztem fińskiego KuPS może w pozytywnym scenariuszu załatwić sprawę).

Wirtualny ranking na start sezonu 2026/27

Rozpoczęcie przyszłego sezonu w top 10 oznaczałoby, że pierwszy raz w historii Polska nie musi gonić marzeń, lecz bronić się przed atakami innych. Celem nie będzie odrabianie strat, lecz pilnowanie przewagi nad resztą stawki. I o ile za rok znów można zwiastować rywalizację na linii Polska-Grecja-Czechy, o tyle na poniższej grafice (zawierającej "wirtualny" ranking na starcie przyszłego sezonu) widać jak na dłoni, iż nasze miejsce w top 12 jest wręcz zabetonowane i praktycznie nie do ruszenia. Przewaga nad miejscami 13 i 14 będzie ogromna, bardzo trudna do roztrwonienia. To z kolei sprawia, że w przypadku Ekstraklasy nie będziemy mogli mówić o jednorazowym skoku, lecz stałej tendencji.

Mało tego - zerkając w stronę najświeższego trendu, który zawiera wyniki z dwóch najnowszych sezonów, Polska zajmuje... ósme miejsce, o ułamek punktu za siódmą Belgią. To pokazuje niewyobrażalną szansę, jaka przed nami stanęła. Bo ranking to nie tylko tabela z punktami, a zestawienie profitów, jakie z niej wynika. Na czele z zachęceniem biznesu do inwestowania w nasze kluby, płynącymi szerokim strumieniem pieniędzmi od UEFA, gwarancją miejsc w lepszych pucharach, niż Liga Konferencji oraz mocną kartą przetargową na rynku transferowym.

Oddalające się top 10 w tym sezonie nie zmienia faktu, że jest tak dobrze, jak jeszcze nie było nigdy.

Przychody klubów Ekstraklasy

Raków Częstochowa

Lech Poznań

Jagiellonia Białystok

