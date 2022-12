13 listopada odbył się ostatni w tym roku kalendarzowym mecz Ekstraklasy. Zimowa przerwa rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie, a było to spowodowane rzecz jasna katarskim mundialem. Impreza rozpoczęła się 20 listopada, więc kluby musiały odstąpić swoich zawodników kadrom narodowym.

Dokładnie na miesiąc przed restartem ligi - 27 grudnia - premierę będzie miała wyjątkowa produkcja filmowa. To obraz zatytułowany "Ten pierwszy sezon ligowy", który opowie o początkach najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce. Współtwórcą filmu jest spółka Ekstraklasa. To właśnie na kanale YouTube organizatora rozgrywek będzie można obejrzeć dokument. Pojawi się on tam równo o godzinie 15:00.