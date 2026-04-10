Ekstraklasa ogłasza po śmierci Jacka Magiery. Już zdecydowała, ważny gest
Sportową Polskę zszokowała w piątkowe przedpołudnie informacja o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Były trener Śląska Wrocław czy Legii Warszawa miał 49 lat. PKO Ekstraklasa już zamieściła stosowny post z kondolencjami. Przekazała także informację o minutach ciszy.
Jako pierwsze o śmierci Magiery poinformowało Radio Wrocław. Według informacji rozgłośni asystent Jana Urbana w reprezentacji Polski zasłabł w piątkowy poranek podczas biegania, został przewieziony Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie "niedługo później zmarł".
Przykre wieści o godzinie 11:00 potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. Kondolencje szybko zaczęły składać kolejne postacie krajowego futbolu - zawodnicy, działacze, agenci, dziennikarze. Zareagowała także PKO Ekstraklasa, pisząc o "ogromnym żalu" i przekazując rodzinie i najbliższym "wyrazy najgłębszego współczucia".
Wymieniła osiągnięcia 49-latka: dwa mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar i Puchar Ligi jako zawodnik Legii Warszawa oraz mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju jako szkoleniowiec Legii i Śląska Wrocław. Karierę zawodniczą Magiera skończył w 2006 r. i natychmiast zaczął trenerską. Najpierw pracował jako asystent w reprezentacji U-18, ale szybko trafił w tej samej funkcji na Łazienkowską. Oprócz pracy w obu wymienionych klubach oraz kadrach narodowych w jego CV pojawił się krótki epizod w Zagłębiu Sosnowiec (2016 r.).
Upamiętnienie Jacka Magiery. Ekstraklasa informuje ws. minut ciszy
W drugim akapicie Ekstraklasa poinformowała, że przed każdym z meczów 28. kolejki ligowej, która rusza już dziś, odbędzie się minuta ciszy. Zamilkną więc stadiony w Płocku (Wisła - Lechia), Kielcach (Korona - Jagiellonia), Łodzi (Widzew - Bruk-Bet Termalica), Lubinie (Zagłębie - Radomiak), Warszawie (Legia - Górnik), Krakowie (Cracovia - Arka), Lublinie (Motor - Raków), Poznaniu (Lech - GKS) i Gliwicach (Piast - Pogoń).
Magiera jako trener zanotował 121 meczów w Ekstraklasie (35 z Legią i 86 ze Śląskiem). Wygrał 53 z nich, zremisował 35 i przegrał 33. Jego zespoły wywalczyły łącznie 194 punkty, więc szkoleniowiec miał średnią na poziomie 1,60.