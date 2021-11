Z pewnością oczy wielu fanów będą zwrócone na mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa, gdzie wiele osób zadaje sobie pytanie, czy drużyna ze stolicy Polski jest w stanie podnieść się z kryzysu. Mecz ten zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 17:30, a poprowadzi je Damian Sylwestrzak z Wrocławia.

20 listopada (sobota)

12:30 Warta Poznań - Wisła Płock

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo)

Asystenci: Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos

Techniczny: Piotr Idzik

VAR: Paweł Raczkowski, Adam Kupsik

15:00 Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Asystenci: Paweł Sokolnicki, Krzysztof Nejman

Techniczny: Tomasz Marciniak

VAR: Paweł Pskit, Tomasz Listkiewicz

17:30 Stal Mielec - Lechia Gdańsk

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Asystenci: Arkadiusz Kamil Wójcik, Michał Pierściński

Techniczny: Mariusz Myszka

VAR: Piotr Lasyk, Marcin Borkowski

20:00 Lech Poznań - Piast Gliwice

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Asystenci: Dawid Golis, Michał Obukowicz

Techniczny: Radosław Trochimiuk

VAR: Bartosz Frankowski, Jakub Winkler

21 listopada (niedziela)

12:30 BRUK-BET Termalica Nieciecza - Górnik Łęczna

Sędzia: Tomasz Wajda (Żywiec)

Asystenci: Sebastian Mucha, Bartłomiej Lekki

Techniczny: Paweł Kukla

VAR: Tomasz Kwiatkowski, Arkadiusz Kamil Wójcik

15:00 Pogoń Szczecin - Śląskiem Wrocław

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Asystenci: Radosław Siejka, Adam Kupsik

Techniczny: Karol Arys

VAR: Daniel Stefański, Dawid Golis

17:30 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Asystenci: Adam Karasewicz, Michał Sobczak

Techniczny: Sebastian Tarnowski

VAR: Tomasz Musiał, Konrad Sapela

21 listopada (poniedziałek)

18:00 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

Sędzia: Paweł Malec (Łódź)

Asystenci: Marek Arys, Konrad Sapela

Techniczny: Włodzimierz Bartos

VAR: Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki

20:30 Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Asystenci: Jakub Winkler, Marcin Borkowski

Techniczny: Sylwester Rasmus

VAR: Zbigniew Dobrynin, Radosław Siejka