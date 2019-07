Mimo że okienko transferowe w wielu krajach Europy dopiero się rozpoczęło, to kluby Ekstraklasy przeprowadziły już aż 75 transferów definitywnych. Ponownie rynek został zdominowany przez obcokrajowców, którzy są bohaterami blisko dwóch trzecich transferów polskich klubów.

Niewiele ponad dwa tygodnie dzieli nas od rozpoczęcia ligowych zmagań. Choć polskie kluby mogą kompletować kadry do końca sierpnia, to w tym roku zaczęły przeprowadzać transfery wyjątkowo szybko. Nie licząc powrotów z wypożyczeń kluby Ekstraklasy zakontraktowały już aż 75 nowych zawodników.

Polacy stanowią zaledwie jedną trzecią wśród pozyskanych piłkarzy, co w wielu krajowych ligach byłoby sytuacją co najmniej dziwną. W Ekstraklasie - jest tylko potwierdzeniem panującego trendu. Z czego może wynikać taka sytuacja?



Po pierwsze - z Ekstraklasy uciekają już nie tylko wyróżniający się Polacy, ale i piłkarze, uznawani najwyżej za solidnych. Z polską ligą latem pożegnali się chociażby tacy piłkarze jak Michał Janota, Adam Dźwigała, czy Jakub Słowik, którym do miana gwiazd Ekstraklasy było daleko. Przygnębiające jest to, że w mało którym przypadku taki transfer wiąże się z awansem sportowym. Częściej za decyzją stoją przyczyny finansowe (jak choćby w przypadku odejścia Janoty do saudyjskiego Al-Fateh), czy chęć zasmakowania piłkarskiego życia w innej części świata (odejście Słowika do japońskiej Vegalty Sendai).

Po drugie - czołowe kluby Ekstraklasy Polaków zatrudniać po prostu nie chcą. Wystarczy powiedzieć, że osiem klubów, które zakończyły poprzedni sezon w grupie mistrzowskiej, zatrudniły w sumie... siedmiu Polaków. A ważną rolę w swoich drużynach odgrywać będzie, przy dobrych wiatrach, trzech. Przyjrzymy się zresztą sytuacji każdego z nich z osobna (wytłuszczoną czcionką piłkarze z szansami na regularną grę):

- Sebastian Milewski ściągnięty do Piasta Gliwice z Zagłębia Sosnowiec powinien być zawodnikiem wykorzystywanym w rotacji składu,



- Patryk Krolczyk ściągnięty do Piasta Gliwice z Warty Gorzów Wielkopolski do roli trzeciego bramkarza,

- Doświadczony Igor Lewczuk został ściągnięty do Legii Warszawa z Girondins Bordeaux w roli alternatywy dla Jędrzejczyka oraz Remy'ego i ewentualnego odejścia Wieteski,



- Wojciech Muzyk ściągnięty do Legii Warszawa z Olimpii Grudziądz do roli trzeciego bramkarza,

- 18-letni Paweł Żuk ściągnięty do Lechii Gdańsk z juniorów Evertonu,

- Maciej Gajos ściągnięty do Lechii Gdańsk z Lecha Poznań - w teorii z największymi szansę na odgrywanie ważnej roli w drużynie,



- Tomasz Dejewski ściągnięty z Warty Poznań do rezerw Lecha Poznań.

Tyle. Czterech zawodników bez większych szans na grę, dwóch wykorzystywanych w rotacji składu oraz jeden, będący (w teorii) pewniakiem do wyjściowej jedenastki. Takie kluby jak Jagiellonia Białystok, Cracovia, Zagłębie Lubin oraz Pogoń Szczecin latem nie zatrudniły ani jednego Polaka, choć przeprowadziły aż 14 transferów. I to wszystko w czasie, gdy najlepszy dostępny na rynku polski napastnik, Marcin Robak, wylądował w drugoligowym Widzewie Łódź.



"Chcemy Carlitosa!"

Łącznie do 2 lipca kluby Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego zatrudniły 28 Polaków oraz 47 obcokrajowców. 37 z nich zostało sprowadzonych z zagranicznych klubów. Wśród z nich są oczywiście tacy, którzy w Ekstraklasie grali nawet w zeszłym sezonie (jak wypożyczony ostatnio do Górnika Zabrze Walerian Gwilia, który oficjalnie do Legii przeszedł ze szwajcarskiego FC Luzern), czy w przeszłości (jak Dragoljub Srnić, ex-piłkarz Śląska Wrocław, a obecnie ŁKS-u Łódź), lecz większość z nich to kosmiczne znaki zapytania. Co najmniej połowa przeleci przez ligę niezauważona, a jeśli wśród wagonów obcokrajowców trafi się jakaś perełka, zapewne szybko otrzyma atrakcyjną ofertę spoza Polski, jak było choćby z Nemanją Nikoliciem, czy Vadisem Odjidją-Ofoe.

Polskie kluby żyją jednak nadzieją, że każdy z nich sprowadzi swojego Carlitosa. Nieco zbyt dosłownie do sprawy podeszła Cracovia, która sprowadziła brata napastnika Legii, Rubio. Zainteresowanym klubom od razu podpowiadamy: grającego w piłkę brata (i to bliźniaka), Oscara, ma także Jesus Imaz. A jeśli dobrze poszperamy, to pewnie znajdziemy też piłkarskich krewnych Igora Angulo.

Zostawiając żarty z boku, faktem jest, że latem do Ekstraklasy trafiło najwięcej właśnie Hiszpanów (siedmiu). W czołówce zatrudniony są także Chorwaci (sześciu) oraz Słowacy i Serbowie (po pięciu).



Wśród wszystkich drużyn pod tym względem wyróżniają się obie Wisły - ta z Płocka i ta z Krakowa. Obie do tej pory wzmacniały się wyłącznie Polakami - "Nafciarze" zatrudnili ich pięciu (w tym powracającego do Polski Jakuba Rzeźniczaka), z kolei "Biała Gwiazda" pozyskała trzech polskich zawodników.

Prawie nikt nie wydaje...

Choć wśród klubów Ekstraklasy nie ma drużyny, która nie przeprowadziła jeszcze transferu, to ponad połowa z nich nie wydała na wzmocnienia ani złotówki. Z kolei więcej niż 300 tysięcy euro, co - umówmy się - nie jest kwotą rzucającą na kolana (na tyle branżowy Transfermarkt.de wycenia chociażby uchodzącego za ligowego przeciętniaka Adama Deję z Arki Gdynia), wydały jedynie Lech Poznań i Legia Warszawa.

Najwięcej za jednego zawodnika zapłaciła w letnim okienku Legia, która zdecydowała się na wykupienie za 800 tysięcy euro Cafu z francuskiego FC Metz. Łącznie więcej pieniędzy wydał jednak będący w przebudowie Lech, który zapłacił 750 tys. euro za Lubomira Szatkę, a Djordje Crnomarković i Karlo Muhar zostali kupieni za odpowiednio 500 i 400 tysięcy euro. Legia z kolei dwukrotnie zapłaciła także po 300 tysięcy euro, kupując Arvydasa Novikovasa i Waleriana Gwilię.

Między "Wojskowymi" i "Kolejorzem" a resztą stawki w tym elemencie jest prawdziwa przepaść. Z pozostałych klubów najwięcej na wzmocnienia wydała Jagiellonia Białystok, płacąc 200 tysięcy euro za Juana Camarę, a mistrz Polski Piast Gliwice łącznie zapłacił tyle za Sebastiana Milewskiego i Tomasa Huka.

... i prawie nikt nie zarabia

Niepokojem może napawać też fakt, że na odejściu swoich piłkarzy zarobiło dotychczas jedynie pięć drużyn. Solidny zastrzyk gotówki dostała Legia Warszawa, na której konto wpłynęło aż 5,5 mln euro z tytułu sprzedaży Sebastiana Szymańskiego do rosyjskiego Dynama Moskwa. Dodatkowo wicemistrzowie Polski zarobili 300 tys. euro na sprzedaży 16-letniego Jakuba Ojrzyńskiego do Liverpoolu FC.

Legia latem mogła zarobić jeszcze więcej, ale latem zeszłego roku wymieniła Konrada Michalaka za Pawła Stolarskiego, do całego interesu jeszcze dopłacając. A Lechia Gdańsk na skrzydłowym zrobiła interes życia - nie dość, że zarobiła na jego przyjściu, to po roku sprzedała go do Achmata Grozny za 1,5 mln euro.

Na swoich piłkarzach zarobiły też Wisła Kraków, która sprzedała Marko Kolara do holenderskiego FC Emmen za 500 tys. euro, oraz Arka Gdynia, dzięki odejściu za 400 tys. euro wspomnianego już wcześniej Michała Janoty do Arabii Saudyjskiej.



Ostatnim klubem Ekstraklasy, który potrafił sprzedać swojego zawodnika za gotówkę, jest Jagiellonia Białystok. Drużyna z Podlasia podobną kwotę, jaką dostała od Legii za Novikovasa, wydała na Juana Camarę, który ma zastąpić Litwina.

Ani złotówki z tytułu sprzedaży swoich piłkarzy nie dostał na razie Lech Poznań, którego szeregi opuściła niemal połowa zawodników. Piast za darmo pożegnał się z Aleksandarem Sedlarem, Legia z Adamem Hlouszkiem, Korona z Elią Soriano, Górnik z Danim Suarezem, a Śląsk z Marcinem Robakiem.



Wojciech Górski