Ekstraklasa. Nowy stadion w Płocku robi wrażenie. Kiedy oficjalne otwarcie?

Stadion Wisły Płock na końcowym etapie budowy - zdjęcia i wideo

Stadion im. Kazimierza Górskiego jednak już w obecnym kształcie robi dobre wrażenie. Przypomnijmy, że docelowa pojemność stadionu Wisły Płock to 15 tys. miejsc.

Historia stadionu Wisły Płock

8 maja 1974 roku stadion Wisły Płock imienia Kazimierza Górskiego gościł nieoficjalne spotkanie reprezentacji Polski z holenderskim klubem Twente Enschede. Według różnych opinii na trybunach zasiadło 26-30 tysięcy kibiców, co znacznie przekraczało oficjalną pojemność obiektu, wynoszącą 10 978 miejsc.

Pierwszej modernizacji stadionu Wisły Płock dokonano już w 1976 roku. Wtedy to przekonstruowano trybuny, a także utworzono dwa pawilony: odnowy biologicznej oraz recepcyjny. Bardzo ważna data w historii tego obiektu sportowego to 30 marca 2004 roku.

Stadion Wisły Płock - dane techniczne

Obiekt położony jest na działce o powierzchni około 10 hektarów. Stadion Wisły Płock ma wydzielonych 10 sektorów oznaczonych literami od A do J, najbardziej zagorzali fani, czyli Wisła Płock Ultras , spotykają się na każdym meczu na trybunie wschodniej. Dla kibiców dostępnych jest 10 928 miejsc siedzących, w tym 1889 siedzisk krytych oraz 9039 krzesełek odkrytych. Dodatkowo przygotowano 50 stanowisk dla prasy.

Boisko stadionu Wisły Płock imienia Kazimierza Górskiego jest wyposażone w podgrzewaną płytę o wymiarach 105 metrów długości na 68 metrów szerokości. Posiada także sztuczne oświetlenie, którego moc to 1 600 lux. Do wyświetlania wyników służy ekran LED, który został zamontowany w 2015 roku, a jego przekątna to niespełna 400 cali. Dodatkowo obiekt dysponuje zapleczem gastronomicznym, sanitarnym, technicznym, telewizyjnym i parkingowym.