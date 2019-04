Było o co się spierać, bo na stole położono 225 mln złotych! Przedstawiciele klubów Ekstraklasy, w obecności Zbigniewa Bońka, uzgodnili dziś po burzliwych obradach, choć niejednogłośnie, plan podziału środków finansowych, jaki ma obowiązywać od sezonu 2019/20. Rada Nadzorcza przyjęła ostateczny model.

"Dzielone będą środki z rekordowych kontraktów mediowych i marketingowych. Pula środków finansowych płynących z Ekstraklasy do klubów od sezonu 2019/20 wyniesie minimum 225 milionów złotych" - podaje Ekstraklasa. Ligę transmitować będą nc+ i TVP.

- Dyskusja o podziale pieniędzy nigdy nie jest prosta. Cieszę się, że udało nam się przeprowadzić ją w dobrej atmosferze. Ostateczne decyzje z jednej strony uwzględniają potrzebę wzmocnienia polskich klubów walczących o europejskie puchary, a z drugiej strony w stosunku do propozycji grudniowych uwzględniono opinie klubów zajmujących niższe miejsca w tabeli. Istotnym elementem nowego podziału środków jest zwiększenie puli przeznaczanej na szkolenie młodzieży - skomentował Karol Klimczak, przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A.

Do tej pory do czterech klubów reprezentujących Polskę w pucharach trafiało łącznie 8,5 proc. z całej sumy. Dziś zwiększono tę kwotę do 14 proc., co oznacza ponad 31 mln zł do podziału plus pieniądze z ogólnej puli przeznaczone dla wszystkich klubów w zależności od zajętych miejsc w Ekstraklasie. Do tego dochodzi kwota stała, niemal połowa całej sumy, dzielona po równo między kluby, oraz stawki za tzw. ranking historyczny.



"W ramach podziału uwzględniono także zwiększone środki na szkolenie młodzieży w wysokości ponad 17 milionów złotych. Składa się na to 12 milionów dzielonych po równo dla wszystkich klubów oraz dodatkowo ok 5,6 mln dofinansowania do systemu Pro-Junior System" - informuje Ekstraklasa.

"Wprowadzono wsparcie w wysokości 2,25 mln złotych dla drużyn, które spadną z Ekstraklasy do niższej klasy rozgrywkowej. Utrzymano opłatę solidarnościową dla pozostałych klubów z dolnej ósemki. W ramach tzw. 'solidarity payment' przeznaczonych zostało na ten cel ponad milion złotych" - czytamy w komunikacie po obradach.

Zdjęcie Kluby Ekstraklasy dostaną więcej pieniędzy / Jacek Bednarczyk / PAP

