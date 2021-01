To był rekordowo krótki rozbrat z rodzimą Ekstraklasą. Ligowców nie widzieliśmy raptem 39 dni. Rywalizację o mistrzostwo Polski wznawiają już dzisiaj. Niby te same ekipy, ale… jednak nie takie same. Sprawdź swoją wiedzę na temat zimowych przetasowań w zespołach krajowej elity.