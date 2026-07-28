Ekstraklasa: Na nowo po staremu

Zacznę od końca, bo poniedziałkowe mecze bywają tyleż niemedialne, co będące esencją Ekstraklasy. Jej ukrytym pięknem. Tylko dla wybrańców, który po ośmiomeczowej dawce aplikują sobie jeszcze tą ostatnią. Potrafi dobić nawet najwytrwalszych. Można ją nazwać przypominającą. Jest jak łakocie na święta dla tych, którym regularne potrawy wypełniły cały brzuch. "Ale się najadłem! O, ciasto? Zjem jeszcze kawałek".

Smakowało tak, jak w poprzednim sezonie. Mieliśmy Zagłębie, które nie zamieniło się w barcelońsko-lubińską odmianę tiki-taki. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego zagrała jak drużyna Leszka Ojrzyńskiego. Szok! Bezpośrednie podania, walka o drugą piłkę, szczelnie w obronie, bez szaleństw w rozegraniu. Ale już taki rajd Grzybka można uznać za szalony, a przecież zamienił się w piękną akcję, którą zakończył Sypek. Jego wejście odmieniło losy spotkania: do gola dorzucił asystę i mnóstwo pracy w defensywie. "Miedziowi" mieli 35% posiadania piłki, zaledwie 66% celnych podań, a wygrali zasłużenie. Z Piastem, który próbował kreować, dominować, ale na nic się to zdało. Jakże to typowe dla naszej ligi!

Cieszę się, że wzbogaciła ją Wisła Kraków. "Białej Gwiazdy" na najwyższym szczeblu rozgrywek brakowało bardzo mocno. Czteroletni rozbrat był stanowczo za długi. Uwielbiam pierwszoligowe rozgrywki, ale widać było - choćby wtedy, gdy sięgała po Puchar Polski - że drużyna z Reymonta tam nie pasuje. Że lepiej będzie czuła się wśród grających nieco inny futbol. Przyjechał do Krakowa GKS Katowice, czyli zespół reprezentujący nas w europejskich pucharach. I w pewnym momencie przegrywał 0:3, choć ostatecznie i bramkę wiślaków anulowano, i katowiczanie zdołali trafić do siatki. Ale przegrali - zasłużenie. To był godny, i na boisku, i na trybunach powrót 13-krotnych mistrzów Polski.

Znakomitą oprawę przygotowali nie tylko kibice Wisły Kraków, ale i Widzewa Łódź, który niedługo wcześniej zremisował z Motorem Lublin. To miało być starcie drużyny rozbitej, rozmontowanej, układanej na kolanie - z taką, która doświadczona wariactwami poprzedniego sezonu, będzie stabilna, spokojna, a przede wszystkim: zgrana. I co? I nic! Świetnie wyglądali goście, w pewnym momencie zdominowali gospodarzy. Remis nie jest w tym meczu niesprawiedliwy (działo się wiele i pod bramką Bartłomieja Drągowskiego, i po tą Mihaia Popy), ale na pewno zaskakujący. Maszyna Aleksandara Vukovicia była nieco lepsza w ofensywie, ale coś zaczęło trzeszczeć w tyłach.

Jeszcze większy falstart zaliczył Raków Częstochowa. Udało się go uniknąć, mimo słabego początku, w czwartkowy wieczór w eliminacjach Ligi Konferencji, gdzie Valetta przysporzyła "Medalikom" trochę nerwów: i otwierając wynik, i podchodząc do rzutu karnego. Wtedy skończyło się na strachu. Wisła Płock była już bezlitosna. Zwłaszcza wobec 17-letniego bramkarza gospodarzy. Żołneczko popełnił fatalny błąd. Nie będę się nad nim znęcał, bo to młody bramkarz, swoje zawalić musi. Ale też nie ma sensu rozciągać wielkiego parasola ochronnego i zamykać go pod kopułą. Po prostu zawalił. Trzeba się podnieść, otrzepać i walczyć o swoje dalej. Nie skreślam go i życzę powodzenia!

Bardzo ciekawie było w sobotę, gdzie niewygodna dla mistrzów Polski okazała się Cracovia. Rok temu, również w pierwszej kolejce, również na Bułgarskiej, też się "Kolejorzowi" postawiła. Ale tam był pogrom, skończyło się 1:4. Tu też niezły być Hasić, ale ofensywa "Pasów" nie zdołała wcisnąć choćby jednego gola. A Lech? Nie rotował jakoś mocno, bo przecież wspomnianych chwilę wcześniej wynikiem zakończył się też jego mecz z Aarhus. O awans nie muszą się w stolicy Wielkopolski martwić. Ale na pewno liczyli na to, że inauguracja będzie lepsza. Wielokrotnie przetestowali Madejskiego, ale z 18 strzałów, w tym aż siedmiu celnych, wykręcić zaledwie 0.79 xG - to niezbyt dobrze świadczy o zachowaniu lechitów pod bramką rywala. Z drugiej strony, mogą się cieszyć, że Lis nie dostał czerwonej kartki za zagranie ręką poza polem karnym.

Przed remisem, rzutem na taśmę, uratował się Górnik Zabrze. Ale podkreślę już na starcie: to był bardzo dobry mecz Śląska Wrocław, imponował Piotr Samiec-Talar, a akcja bramkowa z Przemysławem Banaszakiem zasługuje na uznanie. I dla asystenta, który nieszablonową piętką znalazł wolny korytarz w polu karnym, i dla strzelca, zachowującego zimną głowę. Ale Górnik parł po zwycięstwo, zwłaszcza w drugiej połowie. Dobrze wyglądał Kacper Urbański, który zaczyna przypominać samego siebie sprzed dwóch lat, a gospodarze, po dwóch porażkach, samych siebie sprzed dwóch miesięcy.

Wygrała w ostatnich minutach meczu Jagiellonia Białystok, i to ze wzmocnioną solidnie po letnim okienku transferowym Koroną Kielce. Dobre wejście, spuentowane bramką, zaliczył Nik Prelec. "Jaga" miała w kwestii rezerwowego napastnika zdecydowaną przewagę, tak jak w środku pola swoje starcie z Patrikiem Hellebrandem wygrał Taras Romanczuk. Korona miała niesamowicie rozregulowane celowniki: na 16 strzałów, tylko raz musiał interweniować Abramowicz. Drużyna Siemieńca natomiast nawiązywała do swoich korzeni: cierpliwie tkała swoje akcję, aż wreszcie podwójne uderzenie Sergio Lozano zamieniło się w asystę.

Piątek to typowa Legia Marka Papszuna, bezbarwna Pogoń Szczecin i stający się coraz większym memem Mileta Rajović. Nie ma piłkarza na świecie, który by nie zmarnował dobrej sytuacji. I mnie się zdarzało, ale nie aż tyle i nie za takie pieniądze. Serb męczy wszystkich: kibiców, trenera, ale i siebie, tak podejrzewam. Chyba tylko najwięksi optymiści wierzą, że on jeszcze odpali. To możliwe, ale czy Legię stać na czekanie, by się o tym przekonać? Najważniejsze, że wygrała - zasłużenie, bo Pogoń nie zrobiła w tym meczu wiele, by go nie przegrać.

Lepsze było spotkanie zaczynające i sezon, piątkowy wieczór z Ekstraklasą. Sporo się działo, padały bramki, obie drużyny grały ofensywie. I kibice Wieczystej mogli opuszczać Radom (szacunek za to, że pojechali!) z podniesioną głową, i fani Radomiaka nie musieli spuszczać podniesionych w geście zwycięstwa rąk. Grzesik zaczął tak, jak skończył Sypek: bramką i asystą. Kto będzie bohaterem następnych kolejek? Nie mam pojęcia. I to jest w tej lidze najpiękniejsze. Ekstraklaso, tęskniłem!

Leszek Ojrzyński MARCIN GOLBA / NURPHOTO AFP

Niels Frederiksen Grzegorz Wajda East News

Piotr Samiec-Talar MARCIN GOLBA / NURPHOTO AFP





Alejandro Tabilo - Tallon Griekspoor. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport