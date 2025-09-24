Ekstraklasa: milionerzy wydają krocie, a kluby zawodzą. To nie przypadek

Gdyby czasy Wisły Kraków Bogusława Cupiała przenieść do 2025 roku, jej dominacja w Ekstraklasie wcale nie byłaby tak oczywista jak wtedy.

Kiedyś wystarczyły pieniądze. Po prostu

Ćwierć wieku temu pieniądze wystarczyły. Cupiał szedł na zakupy, wydawał krocie, stworzył najlepszą drużynę tamtej epoki, a wyniki były tylko efektem. Z rzadka po mistrzostwo sięgał co prawda ktoś inny, ale w szerszym ujęciu czasowym dominacja Wisły była niepodważalna. Z klubem z Krakowa nie mógł się równać żaden inny, bo żaden nie miał tylu pieniędzy. Różne były próby - małe kluby z majętnymi właścicielami, choć nie tak majętnymi, jak Cupiał (Amica, Groclin - abstrahując od korupcji), duże kluby bazujące na swojej marce (głównie Legia, bo Lech w tamtym czasie zaliczył nawet spadek z Ekstraklasy), ale na końcu Wisła zjadała je wszystkie.

Cupiałowi nie przeszkadzał brak większej wiedzy o budowaniu struktur (a może wiedzy i chęci). O akademii nie chciał słyszeć, w gabinetach próżno było szukać osób, które w dzisiejszych czasach uchodziłyby za fachowców. Wyszydzana niedawno Legia Warszawa za tzw. "transfery z dekodera" (kupowanie zawodników "znalezionych" w transmisjach Ekstraklasy, nie zaś sprowadzanie nieoczywistych pereł - inna sprawa, że co w tym złego, jeśli mowa o dużym klubie, który może sobie na takie transfery pozwolić?) robiła niemal dokładnie to, co Wisła na przełomie wieków. Co najwyżej różniła się skala jakości nowych nabytków.

Wisła była silna wyłącznie siłą portfela swojego właściciela. Na tamte czasy wystarczało. Wyłączając okienko transferowe zaraz po kupnie klubu przez Cupiała, najbardziej efektownym było chyba to z połowy 1999 roku - gdy na Reymonta za duże pieniądze sprowadzono Kamila Kosowskiego, Arkadiusza Głowackiego i przede wszystkim Macieja Żurawskiego. Według szacunków, Wisła wydała tamtego lata 12 mln zł. Dodając wskaźniki inflacji i przeliczając tę kwotę na wartość dzisiejszego pieniądza, mówimy o około 30 mln zł. To 7 mln euro. Dużo, ale czy Robert Dobrzycki, Alex Haditaghi lub Michał Świerczewski widząc taką liczbę, uciekają z przerażenia? Każdy z ich klubów albo mniej więcej tyle wydał na swoje transfery, albo byłby w stanie to zrobić, gdyby zaszła taka potrzeba. Problem w tym, że Cupiał za takie kwoty nie wypadał z ligowego podium przez lata (licząc już od pierwszych inwestycji po zimowym wejściu w Wisłę w 1997 roku, gdy w rundzie wiosennej wyciągnął zespół z 13. na 3. miejsce). A Widzew, Pogoń i Raków w najbardziej prestiżowym sezonie XXI wieku (pierwszy raz gra toczy się o pięć miejsc w europejskich pucharach, w tym o dwa w eliminacjach Ligi Mistrzów) jak na razie zawodzą.

Ta karta może się jeszcze odwrócić. Przy tak rosnącej sile ligi nie wystarczy robić już tego, co przed laty Wisła - potrzeba więcej czasu, bo o ile w latach dwutysięcznych można było ogrywać słabeuszów jednostkami, o tyle obecnie tych słabeuszów właściwie nie ma - tamta Wisła też raczej nie zdominowałaby dzisiejszej Ekstraklasy w takim stopniu. Ale po rozegraniu znaczącej części sezonu, warto zastanowić się, czemu przy posiadaniu tak wielkich pieniędzy i po takiej aktywności na rynku, miejsce tabeli tych klubów jest tak odległe, że żadnego z nich nie da się znaleźć w górnej połówce.

Wiedza cenna jak stan konta

Porównanie do Wisły miało na celu pokazanie, jak na przestrzeni lat zmieniła się polska liga. Dziś wiedza może być podobną walutą do pieniędzy, co najlepiej pokazuje przykład Łukasza Masłowskiego w Jagiellonii, który nie używając wielkich kwot już drugi raz buduje w Białymstoku coś dużego - po utworzeniu drużyny, która zdobyła mistrzostwo Polski (i odpowiednim jej uzupełnieniu w kolejnym sezonie) i po ponownym jej zbudowaniu, gdy niedawno ostały się jedynie fundamenty. Sezon jest długi, Jagiellonia wciąż może zakończyć go na odległym miejscu, jednak na dziś żadna z ekip Ekstraklasy nie ma wyższej średniej punktowej, a do tego jeszcze doszedł awans do Ligi Konferencji po wyeliminowaniu trzech rywali.

Widzew, Pogoń i Raków wydały wielokrotnie więcej od Jagiellonii, ale wynikami pochwalić się nie mogą. Źródła ich problemów leżą jednak w różnych miejscach.

Widzew, czyli zbyt wiele stoi na głowie

Robert Dobrzycki od początku sprawiał wrażenie człowieka cierpliwego, który przy jednoczesnej deklaracji wzmacniania zespołu, nie deklarował realizacji wielkich celów (w obecnym sezonie). Widzew studził nastroje, jak tylko mógł. Po sezonie, gdy zespół otarł się o walkę o utrzymanie, zadaniem na kolejny sezon było po prostu zrobienie postępu. Prezes Michał Rydz w rozmowie z Interią dodał, że chciałby rzucić rękawicę największym - móc powiedzieć, że Nowy Widzew nawiązał z nimi walkę - biegł z nimi tempem, które uprawniało do myślenia, że przedrostek "Nowy" będzie można niedługo wymienić na "Wielki".

Ale na razie niewiele w tym Widzewie działa i kto wie, czy nie dlatego, że zbyt wiele spraw stoi tam na głowie.

Pierwsza - wybór trenerów. W Widzewie nie ma żadnej ciągłości. Daniela Myśliwca, trenera w ogromnej mierze bazującego na analityce, zastąpił Żeljko Sopić - trener z zupełnie innej bajki. Ani nie budujący piłkarzy, ani nie uchodzący za taktycznego maga. Teraz Sopicia zmienił Patryk Czubak, nie mający niemal żadnego doświadczenia na tym poziomie, co budzi wątpliwości, jeśli mówimy o projekcie, który docelowo ma być wielki. Skojarzenia z Adrianem Siemieńcem nie są trafione, bo trener Jagiellonii miał nieporównywalnie większe obycie w roli asystenta, nie mówiąc o tym, że podejmując się pracy w Białymstoku, nie przejmował drużyny z takimi aspiracjami, jakie dziś ma Widzew. Patrząc na wybory trenerów, raczej można zadać sobie pytanie: czy faktycznie wszystko tam jest pod kontrolą?

Druga - uleganie internetowej presji. Widzew miał mieć spokojny sezon, w którym nawet właściciel po wydaniu milionów euro nie oczekiwał błyskawicznego przełożenia na wyniki. Tymczasem jego władze - trudno nie mieć takiego wrażenia - niektóre decyzje podejmują w oparciu o to, co piszą jego kibice. Serial z greckim weselem - ściąganie na szybko, wynajętym samolotem, trenera do klubu, by opowiedział rzeczy, które mógł opowiedzieć podczas krótkiego łączenia, czy niezgrabne komunikaty - były przecież działaniami podjętymi w oparciu o wkurzenie kibiców, nie zaś chłodną kalkulacją. Nikt nad tym nie panował.

Trzecia - profil transferów. Niedawno Mateusz Dróżdż opowiadał w Interii, jak wielką rolę przy sprowadzaniu nowych piłkarzy odgrywają setki statystyk, których poprawna interpretacja może przełożyć się na podpisanie zawodnika idealnie skrojonego pod potrzeby trenera. W Widzewie - na razie - trudno odnieść wrażenie, że to nastąpiło. W dużej mierze zainwestowano w skrzydłowych - Mariusza Fornalczyka i Samuela Akere - ale ich atuty były raczej ograniczane, co "udowadnia" i test oka (za Żeljko Sopicia obaj zbyt często otrzymywali piłkę daleko od ostatniej strefy boiska, mimo iż ich atuty polegają na pojedynkach i wytwarzaniu przewagi w sytuacjach jeden na jeden), i spojrzenie w liczby - te są właściwie żadne.

Widzew zainwestował wiele, by się rozwinąć. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że na produkt finalny potrzeba czasu, warto się zastanowić, czy to faktycznie czas jest tu głównym powodem tego, że w lidze dziś wciąż strefa spadkowa nie jest dalej, niż ta z europejskimi pucharami.

Pogoń, czyli za mało balansu

Pogoń Szczecin przyjęła nieco awanturniczy model zarządzania klubem. Głośno, drogo, ale i efektownie. Alex Haditaghi uwiarygodnił się, jako bogaty właściciel, kiedy spłacił długi Pogoni, a następnie wraz z Tanem Keslerem przystąpił do zakupów. Pogoń jednocześnie realizuje kilka wizji - pozyskuje piłkarzy młodych, ale bierze też 31-letniego Benjamina Mendy'ego jako pokaz swojej siły. Zabezpiecza bardzo mocno lewą obronę, niemal do końca dbając o duże dysproporcje na prawej. Chcąc grać intensywnie i apelując o to ustami właściciela w mediach społecznościowych, sprowadza Jose Pozo - ostatniego piłkarza, którego można o intensywność podejrzewać. Przez całe lato poszukuje defensywnego pomocnika, by uznać, że poszukiwania kończy - a grający na tej pozycji Jan Biegański w meczu z Lechią Gdańsk pokazuje przy golu na 1:1, jak "szóstka" nie powinna kontrolować tego, co dzieje się wokół (kontroli nad pozycją Camilo Meny nie było ze strony Biegańskiego wcale).

Czasem można mieć wrażenie, że władze Pogoni zbyt mocno uwierzyli, że mają mocniejszą drużynę, niż naprawdę mają, a przyjście Sama Greenwooda prosto z Premier League, czy będącego piłkarzem do odbudowania Mendy'ego, niewiele tutaj zmienia. Pogoń z pieniędzmi Haditaghiego oraz kontaktami Keslera, dysponuje gigantycznym potencjałem, ale nie jest przypadkiem, że ten zespół póki co nie odpalił.

Raków, czyli złe konsumowanie sukcesu

Michał Świerczewski od zawsze podkreślał, że w piłce jest marzycielem, a że nigdy nie kończyło się tylko na marzeniach, a ich spełnianiu - Raków tylko zyskiwał. Jak wtedy, gdy Świerczewski postanowił spełnić marzenie z młodości i kupić ten klub, albo jak wtedy, gdy uznał po porażce 1:8 z GKS Tychy gdzieś na peryferiach futbolu uznał, że czas bylejakości się skończył. Raków szedł sportowo do góry i nie ograniczało go, że w parze z tym wzrostem nie idzie inny - infrastrukturalny. Świerczewski po drodze pokazywał nowatorstwo - powiewem świeżości było inwestowanie w zespół do tego stopnia, że zakładał stratę (którą mógł pokryć spodziewany sukces). Polska zachwyciła się taktyką z grą na trzech obrońców, na maksymalnej intensywności, przy stosowaniu wysokiego pressingu. Wszystko wydawało się takie łatwe - Raków zaledwie cztery lata po wejściu do Ekstraklasy, miał już na koncie dwa Puchary Polski, dwa wicemistrzostwa i jeden tytuł mistrzowski.

Są tacy, którzy twierdzą, że Raków w dużej mierze przyczynił się do wzrostu całej ligi, bo gdy stawał się coraz większy, ambitniejszy i agresywniejszy na rynku transferowym, przyzwyczajone do stagnacji duże kluby musiały zacząć coś robić. I trudno o tej teorii z przekonaniem mówić, jak o nietrafionej.

U mety mistrzowskiego sezonu Michał Świerczewski zaczął snuć plany zostania polskim Łudogorcem - drużyny ograniczonej czynnikami zewnętrznymi (niewielki ośrodek), ale seryjnie zdobywającej trofea w swoim kraju. Poszedł na całość - latem 2023 wydano krocie na transfery, jednocześnie nie pozbywając się najlepszych piłkarzy. Raków od lat też funkcjonował według zasady wymiany ogniw - nie tyle słabych, co już niewystarczających w planowanym nowym modelu klubu. W ten sposób z pracy odszedł dotychczasowy dyrektor sportowy, Robert Graf, zastąpiony przez młodego wizjonera Samuela Cardenasa. Po powrocie Marka Papszuna, mówiło się, że panowie nie dogadują się najlepiej i choć obaj zaprzeczali, Cardenas stracił wkrótce pracę.

Działające wcześniej modele przestawały funkcjonować jak dawniej. Nikogo nie zaskakiwała już taktyka Rakowa. Transfery zawodników, którzy nie wyróżniali się w poprzednich klubach też nie zmieniały się już w złote strzały, jednocześnie kosztowały krocie. Trudno było mieć wrażenie, że przyczyna kłopotów leży w zbyt nisko powieszonym suficie - co przy stadionie na 5 tys. widzów i braku takiej bazy kibicowskiej, jak w Warszawie, Poznaniu, czy Krakowie, może stanowić problem. Raczej wygląda to na złe konsumowanie sukcesu - stanie w miejscu, które gwarantowało sukces na początku lat 20., ale które dziś nie ma w sobie elementu świeżości.

Raków płaci dużo, lecz po wydaniu kilku milionów euro nie da się spojrzeć na jego skład i z całym przekonaniem powiedzieć, że te nazwiska są tyle warte. Klub dziś stoi u progu sytuacji, gdy musi pogłowić się, czy nie warto wymyślić się na nowo.

Wykorzystać możliwości

O ile Widzew i Raków raczej - oby tylko na chwilę - po prostu się pogubiły w drodze do miejsca, w którym chcą być, o tyle Pogoń swojej tożsamości wciąż szuka. Wszystkie te kluby łączą jednak ogromne możliwości swoich właścicieli oraz - czego dziś nie można na przykład powiedzieć o Motorze Lublin - ich chęć do szybkiego zbudowania wielkiej drużyny za duże pieniądze. Pytanie, czy przy tak rosnącej lidze i coraz szerszym gronie zespołów, które mogą rozgrywać najważniejsze miejsca między sobą, właścicielom starczy cierpliwości. Zanim jednak się pomyśli o tym, że szkoda na to wszystko czasu i pieniędzy, czasem warto na chłodno zastanowić się, gdzie zostały popełnione błędy, że to nie działa.

Bo o ile piłka faktycznie różni się od klasycznego biznesu, w którym nie ma sytuacji, by ktoś nie trafił z metra do pustej bramki, o tyle w dłuższej perspektywie pewne mechanizmy działają dokładnie tak samo. Raków coś o tym wiedział jeszcze nie dawno.

