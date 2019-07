W tym tygodniu ruszyły dwa nowe kanały, które będą transmitować rozgrywki Ekstraklasy. Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4 mają sprawić, że mecze rozgrywane na polskich murawach będzie śledzić większa liczba kibiców.

Oba kanały rozpoczęły nadawanie w środę. Mają być dedykowane przede wszystkim piłkarskiej Ekstraklasie. Będzie można w nich zobaczyć wszystkie mecze Ekstraklasy, a także ligowe magazyny. W przyszłości mogą być tam transmitowane również inne wydarzenia.



Nowe kanały mają zapewnić polskiej lidze większą widownię. Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4 znajdą się również w ofercie Cyfrowego Polsatu.



- Dla polskiego widza i kibica to świetna wiadomość - PKO Ekstraklasa jest po prostu częścią niezbędnika każdego kibica piłki nożnej. Od teraz oferujemy więc już komplet tego, czego może chcieć widz w polskim i europejskim futbolu - zapowiada Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu, cytowany przez wirtualnemedia.pl.



Prawa do pokazywania spotkań Ekstraklasy na dwa najbliższe sezony zostały kupione przez platformę nc+ i Telewizję Polską. Według nieoficjalnych informacji telewizje zapłacą za nie w sumie ok. 250 mln złotych rocznie.



Rozgrywki Ekstraklasy ruszą 19 lipca. W pierwszym meczu na boisku zaprezentują się piłkarze Arki Gdynia i Jagiellonii Białystok. Już 13 lipca na stadionie w Gliwicach zostanie rozegrany pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu na polskich murawach - starcie o Superpuchar Polski. Mistrz Polski, Piast, zmierzy się z Lechią Gdańsk, czyli zdobywcą krajowego pucharu.





