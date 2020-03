Na najbliższe mecze Ekstraklasy nie będą mogli wejść nie tylko kibice, ale również większość dziennikarzy. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

We wtorek Ekstraklasa SA poinformowała, że spotkania najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce będą zamknięte do publiczności aż do odwołania.

Z kolei dziś rano dziennikarze oraz fotoreporterzy otrzymali informacje od klubów, które zdecydowały, że także przedstawiciele mediów nie będą wpuszczani na obiekty.



"Trybuna prasowa zostanie zamknięta dla przedstawicieli mediów zewnętrznych. Proces akredytacji jednorazowych został przerwany, nie będą też obowiązywać akredytacje stałe" - czytamy w komunikacie.



Kluby zapewniają jednak, że udostępnią bezpłatnie mediom m.in. zdjęcia i materiały audio oraz video. "Dokonamy wszelkich starań, żeby transmitować dla Państwa pomeczową wypowiedź trenera oraz zawodnika na żywo w kanałach klubu" - informują kluby.



Na obiekt będą mogli wejść za to przedstawiciele Live Park oraz telewizji posiadających prawa do transmitowania meczów.

