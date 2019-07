Kolejny polski napastnik znalazł klub za granicą. Mateusz Szczepaniak, który poprzedni sezon spędził w Miedzi Legnica, podpisał kontrakt z cypryjskim Enossis Neon Paralimniou.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gol po meczu z DAC Dunajska Streda. Wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: sprawdź terminarz na nowy sezon



Miniony sezon Szczepaniak rozpoczął jako piłkarz Cracovii, ale jeszcze przed końcem lata zmienił klub, przenosząc się do Miedzi. W zespole beniaminka Ekstraklasy rozegrał 18 spotkań, zdobywając w nich trzy bramki. Po zakończeniu rozgrywek i spadku Miedź zdecydowała jednak o rozwiązaniu kontraktu z 28-letnim napastnikiem.



W sobotę Szczepaniak podpisał kontrakt z nowym klubem. Enossis Neon Paralimniou to dziesiąta drużyna ostatniego sezonu cypryjskiej ekstraklasy. Polak podpisał z nią roczny kontrakt z możliwością przedłużenia współpracy.



Dla Szczepaniaka będzie to druga zagraniczna przygoda - w latach 2008-2011 próbował sił we francuskim AJ Auxerre. W Polsce grał w kilku klubach - oprócz Cracovii i Miedzi występował w Zagłębiu Lubin, Podbeskidziu Bielsko-Biała i Piaście Gliwice. Łącznie zdobył 22 bramki w Ekstraklasie.





Zdjęcie Mateusz Szczepaniak spróbuje sił za granicą / FOT. PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPA / East News

Reklama

DG