Wisła Kraków poza mistrzowską ósemką, a Legia Warszawa zrównała się punktami z prowadzącą w tabeli Lechią Gdańsk - oto najważniejsze rozstrzygnięcia ostatniej kolejki rundy zasadniczej Ekstraklasy. Wolne miejsca w górnej połowie tabeli zajęły Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin.

Zdjęcie Artur Sobiech i Michał Helik / Jacek Bednarczyk /PAP

Porażka z Cracovią nie zabrała Lechii Gdańsk prowadzenia w tabeli, ale gdańszczanie stracili całą przewagę nad Legią Warszawa. Mistrzowie Polski pokonali Pogoń Szczecin 3-1, dzięki czemu zrównali się z Lechią punktami i o miejscu w tabeli decyduje już tylko bilans bramkowy (oba bezpośrednie pojedynki zakończyły się wynikami 0-0).

Pogoń mimo porażki znalazła się w grupie mistrzowskiej, bowiem Wisła Kraków nie zdołała urwać punktów Zagłębiu Lubin. Już piąta bramka w tym sezonie Jakub Błaszczykowskiego nie wystarczyła, by "Biała Gwiazda" rzutem na taśmę wywalczyła miejsce w ósemce.

Porażka Wisły Kraków ucieszyła także Lecha Poznań, który przegrał z Jagiellonią Białystok, co mogło go słono kosztować. Dzięki wynikowi w Lubinie zarówno Jagiellonia, jak i Lech zameldowały się w grupie mistrzowskiej.

Iluzoryczne szanse na awans do grupy mistrzowskiej miała także Korona, ale kielczanie wysoko przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice i po sezonie zasadniczym zajęli dopiero 10. miejsce. Piast jest za to trzeci z siedmioma punktami straty do Lechii i Legii.

Z ostatniego miejsca w tabeli nie zdołało uciec Zagłębie Sosnowiec, mimo że już w 2. minucie strzeliło gola Wiśle Płock. Ostatecznie to płocczanie cieszyli się z wygranej i na przedostatnie miejsce w tabeli spadła Arka Gdynia, która nie wygrała ostatnich 14. ligowych spotkań. Zagłębie jest już jedną nogą w I lidze, bowiem do bezpiecznej pozycji ma aż sześć punktów straty.

Tak wyglądała sytuacja przed 30. kolejką Ekstraklasy:

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Obie drużyny stoczą walkę na śmierć i życie. Jagiellonia zapewni sobie awans do grupy mistrzowskiej, jeśli: nie przegra lub Pogoń albo Wisła Kraków nie wygrają swoich meczów. Lechowi awans do ósemki da wygrana, a w razie jej braku sytuacja bardzo się skomplikuje. Wówczas "Kolejorz" będzie musiał liczyć na to, że (za portalem 90minut.pl): - zremisuje, a Pogoń przegra lub zremisuje i Wisła zremisuje lub Wisła przegra, lub Pogoń przegra, a Wisła zremisuje, lub Pogoń przegra, a Korona wygra, lub Wisła zremisuje, a Korona wygra.



Cracovia - Lechia Gdańsk

Tu sytuacja jest jasna. Obie drużyny są pewne gry w grupie mistrzowskiej. Lechia gra o powiększenie przewagi nad Legią i w dalszej perspektywie o historyczny tytuł mistrzowski. Cracovia chce utrzymać czwarte miejsce na koniec sezonu zasadniczego.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



Pogoń dość niespodziewanie może wypaść z grupy mistrzowskiej na finiszu sezonu zasadniczego. Jest w o tyle komfortowej sytuacji, że zwycięstwo na pewno zapewni jej ósemkę, a nawet porażka przy korzystnych wynikach innych spotkań może ulokować ją w grupie mistrzowskiej.



Rywalem Pogoni jest Legia, która grę w grupie mistrzowskiej ma już oczywiście zapewnioną. Przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego zajmuje pozycję wicelidera i traci trzy punkty do prowadzącej Lechii.

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock

Choć obie drużyny nie mają już szans na grę w grupie mistrzowskiej, jest to jeden z najważniejszych pojedynków. Obie ekipy zajmują odpowiednio ostatnie i przedostatnie miejsce w tabeli i dzielą je trzy punkty. Wygrana Zagłębia pozwoli mu na zrównanie się punktami z dzisiejszym rywalem. Wygrana Wisły może ją przesunąć nawet o dwa miejsca w górę tabeli.

Piast Gliwice - Korona Kielce



To jedno ze spotkań, które nie wzbudza aż tak wielu emocji u postronnego widza. Piast - niezależnie od dzisiejszego wyniku - zakończy sezon zasadniczy na trzecim miejscu. Korona na ostatniej prostej praktycznie straciła możliwość gry w najlepszej ósemce, bowiem jej szanse są iluzoryczne. Jest jeden wariant, który zapewni kielczanom grę w grupie mistrzowskiej - gdy Korona wygra, Pogoń i Wisła przegrają, Lech nie przegra oraz Korona odrobi stratę dziewięciu bramek do Pogoni.

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

Obie drużyny nie mają szans na grę w grupie mistrzowskiej. Górnik musi uważać, bowiem przegrana i zwycięstwo Wisły Płock sprawi, że sezon zasadniczy zakończy na przedostatnim miejscu w tabeli. Śląsk ma tylko trzy punkty więcej od zabrzan.

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków



Zagłębie w poprzedniej kolejce zapewniło sobie grę w grupie mistrzowskiej, choć ma zaledwie dwa punkty więcej od Wisły. "Biała Gwiazda", by zagrać w gronie drużyn rywalizujących o tytuł, musi wygrać lub zremisować i liczyć, że Lech przegra, Pogoń nie przegra, a Korona nie wygra.

Arka Gdynia - Miedź Legnica



Kolejny mecz, który może okazać się decydujący w walce o utrzymanie. Arka przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Miedź ma na swoim koncie trzy "oczka" więcej.



