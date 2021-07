W Polsce mamy dziewięciu sędziów zawodowych i z pewnością, gdy będą w pełni dyspozycji, to będziemy ich regularnie oglądać na ekstraklasowych boiskach.

Ekstraklasa. Arbitrzy zawodowi, którzy poprowadzą mecze w lidze

Szymon Marciniak (40 l.) - Płock

To bez wątpienia aktualnie najlepszy polski arbiter, który regularnie prowadzi mecze na najwyższym poziomie UEFA. Jako jedyny Polak znajduje się w elitarnej grupie sędziów UEFA Elite, w której skład wchodzi 27 najlepszych arbitrów z Europy. Poprowadził już łącznie 27 spotkań Ligi Mistrzów i 18 Ligi Europy, a w 2018 roku był rozjemcą Superpucharu Europy. Szymon Marciniak już dwukrotnie brał udział w dużych turniejach; Euro 2016 i mundialu 2018. Do tej pory w ekstraklasie poprowadził 306 meczów, a dodatkowo dwukrotnie prowadził finał Pucharu Polski i raz mecz o Superpuchar Polski. W 2015 roku był rozjemcą finału mistrzostw Europy do lat 21.

Paweł Gil (45 l.) - Lublin

Arbiter znajduje się w grupie sędziów UEFA First. W minionym sezonie był arbitrem AVAR 3 w finale Ligi Mistrzów, a na Euro 2020 był nominowany na VAR aż 10 razy. W ekstraklasie zadebiutował 30 lipca 2005 roku i do tej pory poprowadził aż 340 meczów, co stanowi rekord tych rozgrywek. Paweł Gil poprowadził aż 30 spotkań Ligi Europy i 2 mecze Ligi Mistrzów. Aktualnie jest stałym VAR-owcem Szymona Marciniaka w meczach UEFA. Arbiter z Lublina trzykrotnie prowadził finałowe mecze Pucharu Polski, a także raz był rozjemcą w spotkaniu Superpucharu.

Paweł Raczkowski (38 l.) - Warszawa

Paweł Raczkowski znajduje się w grupie sędziów UEFA First, a do tej pory prowadził cztery spotkania Ligi Mistrzów i 18 Ligi Europy. W ekstraklasie prowadzi mecze regularnie od 2010 roku i w tym momencie ma ich na koncie aż 251. W swoim dorobku ma finał Pucharu Polski, Superpuchar Polski, a także finał mistrzostw Europy U-17.

Daniel Stefański (44 l.) - Bydgoszcz

Sędzią międzynarodowym jest od 2013 roku i aktualnie znajduje się w grupie UEFA First. Do tej pory nie zadebiutował w Lidze Mistrzów, natomiast w Lidze Europy prowadził 14 spotkań. Na swoim koncie ma także 238 spotkań ekstraklasy, finał Pucharu Polski, a także prestiżowy mecz Superpucharu.

Bartosz Frankowski (34 l.) - Toruń

Bartosz Frankowski jest najmłodszym sędzią międzynarodowym z Polski. W ubiegłym sezonie awansował do grupy UEFA First i miał już okazję zadebiutować w meczu Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma także pięć spotkań Ligi Europy i aż 227 meczów ekstraklasy. Dodatkowo prowadził finał Pucharu Polski, a także Superpuchar.

Krzysztof Jakubik (38 l.) - Siedlce

Krzysztof Jakubik znajduje się w grupie sędziów międzynarodowych UEFA Second, jednak do tej pory jeszcze nie zadebiutował ani w Lidze Mistrzów, ani w Lidze Europy. W ekstraklasie prowadzi regularnie spotkania od 2012 roku i ma już ich 201 na swoim koncie. Dodatkowo raz był rozjemcą Superpucharu Polski.

Tomasz Musiał (40 l.) - Kraków

Tomasz Musiał sędzią międzynarodowym jest od siedmiu lat i znajduje się w najniższej grupie UEFA Third. Do tej pory nie prowadził żadnego meczu fazy grupowej europejskich pucharów. W ekstraklasie sędziuje od 2010 roku i na swoim koncie ma 230 spotkań. Niestety nie wiadomo czy w tym sezonie zobaczymy go na boiskach ekstraklasy, gdyż nadal walczy o powrót do pełni formy po chorobie. W 2017 roku poprowadził finał Pucharu Polski.

Tomasz Kwiatkowski (43 l.) - Warszawa

Tomasz Kwiatkowski jest sędzią ekstraklasy od 2014 roku, a na swoim koncie ma 195 spotkań. Z pewnością nadal regularnie będziemy obserwować go na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Jarosław Przybył (45 l.) - Kluczbork

Jarosław Przybył od siedmiu lat regularnie prowadzi spotkania ekstraklasy, a na swoim koncie ma ich już 186. W 2014 roku poprowadził finał Pucharu Polski, który po raz pierwszy był rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie

Ekstraklasa. Sędziowie z grupy Top Amator A

Oprócz sędziów zawodowych, mecze PKO Ekstraklasy będą prowadzić sędziowie z grupy Top Amator A, w której skład wchodzi około 25 sędziów. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym nie występują jednak wszyscy arbitrzy z tej grupy, a zatem przedstawiamy tylko tych, którzy swoje debiuty już zaliczyli i w minionym sezonie prowadzili mecze ekstraklasy.

Mariusz Złotek (51 l.) - Gorzyce

Mariusz Złotek to najstarszy sędzia, który prowadzi mecze ekstraklasy. Swój debiut miał w 2014 roku, a do tej pory poprowadził 142 spotkania na tym szczeblu rozgrywkowym. Dwukrotnie prowadził mecze Superpucharu Polski - w 2016 i 2019 roku.

Piotr Lasyk (42 l.) - Bytom

Sędzia Piotr Lasyk zadebiutował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w 2015 roku i od tamtej pory poprowadził już 91 spotkań. W 2018 roku był rozjemcą finału Pucharu Polski.

Sebastian Jarzębak (46 l.) - Piekary Śląskie

Sebastian Jarzębak debiutował w ekstraklasie w 2009 roku, a na swoim koncie ma 58 spotkań na tym szczeblu rozgrywkowym.

Łukasz Szczech (37 l.) - Kobyłka

Dla Łukasza Szczecha będzie to już czwarty pełny sezon w ekstraklasie, gdzie do tej pory uzbierał już 44 mecze.

Zbigniew Dobrynin (35 l.) - Łódź

Sędzia Zbigniew Dobrynin regularnie prowadzi spotkania ekstraklasy i I ligi, a także bardzo często zasiada w wozie VAR. Do tej pory był rozjemcą ekstraklasowych spotkań 37 razy i z pewnością w tym sezonie powiększy swój dorobek.

Wojciech Myć (31 l.) - Lublin

Wojciech Myć w ekstraklasie poprowadził 32 mecze, lecz niestety jest bardzo często krytykowany za rzekomą słabą postawę. Myślę, że mimo to nadal będziemy oglądać go w spotkaniach najwyższego szczebla rozgrywkowego w naszym kraju. W ubiegłym roku poprowadził mecz Superpucharu Polski.

Tomasz Wajda (41 l.) - Żywiec

Sędzia z Żywca na co dzień prowadzi mecze I ligi, jednak w ubiegłym sezonie dwukrotnie otrzymał nominację na spotkania ekstraklasy, których łącznie w swojej karierze ma 19.

Dominik Sulikowski (44 l.) - Gdańsk

Arbiter rzadko prowadzi mecze ekstraklasy, jednak na swoim koncie ma ich 16, a zatem możemy spodziewać się go i w tym sezonie na boiskach.

Damian Sylwestrzak (29 l.) - Wrocław

Bez wątpienia jest to najmłodszy sędzia, który od zeszłego sezonu regularnie prowadzi spotkania PKO Ekstraklasy. Na swoim koncie ma ich już 13, a debiut zaliczył rok temu. Przez wiele osób uważany jest za talent i uważam, że należy bacznie obserwować rozwój jego kariery. W obecnym sezonie poprowadził prestiżowy mecz, jakim jest Superpuchar Polski.

Ekstraklasa. Pozostali arbitrzy

W rozpoczynającym się sezonie na boiskach ekstraklasy będziemy mogli zobaczyć jeszcze m.in.: Łukasza Kuźmę (pięć meczów) i Damiana Kosa (sześć meczów), którzy kilkukrotnie sędziowali w ubiegłym sezonie. Dodatkowo spore szanse na występy ma Paweł Malec z Łodzi, który zadebiutował w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy. Z grona kandydatów nie możemy wykluczyć także Sebastiana Krasnego, który po prawie pięciu latach przerwy ponownie w minionym sezonie otrzymał szansę do prowadzenia meczu ekstraklasy.

Powyższa lista sędziów składa się z tych, którzy już prowadzili spotkania ekstraklasy, a także byli nominowani na mecze w ubiegłym sezonie. Nie możemy wykluczać, że i w tym sezonie pojawią się nowi i miejmy nadzieję młodzi sędziowie, którzy będą "podbijać" PKO Ekstraklasę.

Oczywiście nie możemy zapominać o sędziach asystentach, których w ekstraklasie mamy około 30. Zawodowych jest 11 i są to: Marcin Boniek, Marcin Borkowski, Dawid Golis, Tomasz Listkiewicz, Sebastian Mucha, Krzysztof Myrmus, Michał Obukowicz, Konrad Sapela, Radosław Siejka, Paweł Sokolnicki i Kamil Arkadiusz Wójcik. Co do pozostałych asystentów to trudno coś powiedzieć, ponieważ nie ma oficjalnego komunikatu, czy jacyś asystenci otrzymali awans, bądź zostali zdegradowani do niższej klasy rozgrywkowej.