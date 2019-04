Komisja Ligi nałożyła na Duszana Kuciaka karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych, za jego wypowiedzi pod adresem sędziego Daniela Stefańskiego. Za zachowanie kibiców ukarane zostały zarówno Lechia Gdańsk, jak i Legia Warszawa, a za czerwoną kartkę z meczu z Miedź - Wisła Płock ukarany dodatkowo został Kornel Osyra. Do tego KL anulowała żółte kartki dla Robert Gumnego i Filipa Mladenovicia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia - Legia 1-3. Kardynalny błąd sędziego Stefańskiego. Mocne komentarze. Wideo INTERIA.TV



Reklama

- Sędzia nas okradł! Skąd on jest, gdzie mieszka?! - pytał wściekły Kuciak po meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa, w którym sędzia Daniel Stefański (na co dzień mieszkający właśnie w Warszawie, choć reprezentujący kolegium sędziowskie w Bydgoszczy) nie odgwizdał dwóch rzutów karnych dla Lechii. Te słowa bramkarza kosztować go będą 10 tysięcy złotych, gdyż taką karę nałożyła na niego Komisja Ligi.

Zarówno Lechia, jak i Legia zostały dodatkowo ukarane za zachowanie kibiców podczas hitowego starcia 33. kolejki. Obie ekipy będą musiały zapłacić po 30 tysięcy złotych grzywny.

Karę dyskwalifikacji jednego meczu i trzech tysięcy złotych kary otrzymał Kornel Osyra, który podczas meczu Miedzi Legnica z Wisłą Płock, w taki sposób faulował Oskara Zawadę, że ten z impetem uderzył głową w słupek. Otrzymał za to bezpośrednią czerwoną kartkę.

Jednocześnie KL podjęła decyzje o anulowaniu żółtych kartek dla Roberta Gumnego i Filipa Mladenovicia. Gumny został ukarany za rzekome wymuszenie rzutu karnego, choć był ewidentnie trzymany przez zawodnika Pogoni Szczecin. Z kolei Mladenović został ukarany za faul w akcji, która nie powinna dojść do skutku. Wcześniej w polu karnym ręką zagrał Mariusz Malec, a sędzia po analizie VAR przyznał rzut karny Lechii, wobec czego wydarzenia kolejnej akcji zostały anulowane.



Komunikat Komisji Ligi:

"Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi postanowiła uwzględnić protesty Lecha Poznań od kary napomnienia dla Roberta Gumnego w meczu 33. kolejki Ekstraklasy oraz Lechii Gdańsk od kary napomnienia dla Filipa Mladenovicia w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. Powyższe oznacza, iż jest to równoznaczne z uznaniem kar żółtej kartki dla ww. zawodników za niebyłe.



Komisja Ligi postanowiła uwzględnić wniosek zawodnika Duszana Kuciaka o dobrowolne poddanie się karze finansowej w wysokości 10 tysięcy złotych w związku z zachowaniem ww. zawodnika po meczu 33. kolejki Ekstraklasy Lechia Gdańsk - Legia Warszawa.



W związku z czerwoną kartką i zachowaniem zawodnika Miedzi Legnica Kornela Osyry w trakcie meczu Miedź Legnica - Wisła Płock w 33. kolejce Ekstraklasy, na zawodnika nałożono karę dyskwalifikacji w 1 meczu Ekstraklasy oraz karę finansową w wysokości 3 tysiące złotych.



W związku z zachowaniem kibiców gospodarzy podczas meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa w 33. kolejce Ekstraklasy, na klub Lechia Gdańsk nałożono karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych. W związku z zachowaniem kibiców gości na tym samym meczu, na klub Legia Warszawa również nałożono karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych.".

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Duszan Kuciak ma pretensje do sędziego Daniela Stefańskiego w starciu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa / Piotr Kucza / Newspix

WG