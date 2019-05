Spółka Ekstraklasa, prowadząca piłkarskie rozgrywki najwyższej klasy w Polsce, wypłaciła w minionym sezonie 16 klubom 155 milionów złotych - poinformowano w komunikacie. Najwięcej otrzymała Legia Warszawa, a najmniej obaj spadkowicze - Zagłębie Sosnowiec i Miedź Legnica.

Zdjęcie Piłkarze Piasta świętują mistrzostwo Polski /fot. Łukasz Kalinowski /East News

Jak dodano, przychody zostały podzielone między drużyny na podstawie modelu obowiązującego od czterech lat. Największe kwoty trafiły do Legii Warszawa (wicemistrz kraju), Piasta Gliwice (mistrz) - po ponad 15 mln złotych oraz trzeciej Lechii Gdańsk - 13,3 mln. O wypłacie nieco niższej sumy Legii niż Piastowi zdecydował przede wszystkim tzw. ranking historyczny.

"Pieniądze wypłacane klubom pochodzą przede wszystkim z praw mediowych, a także są wypracowane dzięki kontraktom sponsorskim i innym działaniom marketingowym Ekstraklasy. W tym sezonie kluby otrzymały od nas łącznie o 4,5 mln zł więcej niż przed rokiem. To oznacza, że liga jest produktem, którego wycena rynkowa rośnie. Nie dzieje się to jednak samoistnie. Inwestujemy w jakość transmisji i technologie, rozwijamy nowoczesne sposoby dotarcia do fanów, wspieramy klubowe akademie. Finansujemy także specjalistyczny sprzęt służący ekstraklasowym drużynom. W bieżącym sezonie kluby użytkują, w ramach barteru, maty chroniące murawę przed złą pogodą, które kosztowały około 1,5 mln zł. Wszystko po to, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla wzrostu jakości rozgrywek" - powiedział prezes Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki, cytowany w komunikacie.

Z puli 155 mln każdy z klubów otrzymał z Ekstraklasy 5,26 mln kwoty stałej, co łącznie daje 84,15 mln. W tej części zawarte jest 12 mln przeznaczone na szkolenie młodzieży w klubach - po 750 tys. Oprócz tych pieniędzy, wypłacane są również środki za miejsce w rankingu historycznym (blisko 26,78 mln do podziału) i za wynik w osiągnięty w bieżącym sezonie (blisko 26,78 mln zł do podziału). Około 2,3 mln to łączna wysokość opłaty solidarnościowej wypłacanej ośmiu drużynom grupy spadkowej. Jest też kwota dzielona między cztery kluby występujące w rozgrywkach UEFA, która wynosi ponad 13 mln. Dodatkowo Ekstraklasa wypłaciła 2 mln na rozwój młodych polskich zawodników w ramach współfinansowania programu Pro Junior System organizowanego przez PZPN.

Od sezonu 2019/20 wejdzie w życie nowy model podziału środków pieniężnych, zgodnie z którym 44 proc. kwoty będzie dystrybuowane między kluby po równo. Na pozostałą część złożą się: 20 proc. za miejsce w tabeli na koniec sezonu, 18 proc. za miejsce w rankingu historycznym, 14 proc. dla czterech drużyn występujących w rozgrywkach UEFA, zaś 0,5 proc. przypadnie klubom z dolnej ósemki z opłaty solidarnościowej. Od następnych rozgrywek wypłacane będzie także wsparcie o wartości 1 proc. dla drużyn, które spadną z ligi.

W kolejnych dwóch sezonach Ekstraklasa zwiększy środki na szkolenie młodych piłkarskich talentów do 17 mln rocznie, w tym ok. 5,6 mln będzie dystrybuowane do klubów w ramach programu Pro Junior System i to będzie stanowić 2,5 proc. środków wypłacanych klubom. Ligowa spółka szacuje, że w sezonach 2019/20 i 2020/21 przekaże klubom ekstraklasy najwyższe w historii środki, tj. minimum 225 mln w każdym z nich. Będzie to możliwe m.in. dzięki rekordowym kontraktom mediowym podpisanym na ten okres.

Nowy sezon ekstraklasy rozpocznie się 19 lipca.

Podział środków na kluby Ekstraklasy:

1. Legia Warszawa 15 887 807,50 zł

2. Piast Gliwice 15 230 002,50

3. Lechia Gdańsk 13 357 282,50

4. Lech Poznań 10 935 102,50

5. Jagiellonia Białystok 10 547 437,50

6. Cracovia 10 503 832,50

7. KGHM Zagłębie Lubin 9 513 922,50

8. Pogoń Szczecin 9 298 910

9. Korona Kielce 9 281 362,50

10. Wisła Kraków 9 278 685

11. Górnik Zabrze 8 119 567,50

12. Śląsk Wrocław 7 519 567,50

13. Arka Gdynia 6 692 220

. Wisła Płock 6 692 220

15. Miedź Legnica 6 071 040

. Zagłębie Sosnowiec 6 071 040