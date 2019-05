Zaczęło się od rekordowo szybkiego pożegnania polskich drużyn z pucharami - w tym haniebnej porażki Legii z luksemburskim Dudelange. Później show skradł Vanna Ly, kupując Wisłę Kraków i przez miesiąc cała piłkarska Polska żyła krakowskim cyrkiem. Wiosna stała pod znakiem zwolnień - głównie trenerskich, gdy pracę tracili m.in. Adam Nawałka i Ricardo Sa Pinto. Aż w końcu - na finiszu tego pozbawionego hamulców sezonu - tytuł mistrza Polski trafił do drużyny... normalnej. Cichej, poukładanej, o skromnej twarzy Waldemara Fornalika. Zapraszamy na przegląd "Kalendarza absurdu" sezonu 2018/19.

Zdjęcie Cytatem z grupy Monty Pythona kibice Legii zakończyli sezon 2018/19 /Adam Starszyński /Newspix

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

14 lipca 2018 - Legia po raz piąty z kolei przegrywa mecz o Superpuchar Polski. Trofeum pada łupem Arki, która zdobywa Superpuchar, mimo że poprzedni sezon zakończyła bez żadnego pucharu.

18 lipca 2018 - "Gramy o mistrzostwo Polski" - deklaruje trener Cracovii Michał Probierz. Po trzech kolejkach "Pasy" będą miały na koncie jeden punkt i szkoleniowiec ze swych słów się wycofa. Na pierwszą wygraną Cracovia będzie czekać jeszcze dwa miesiące, aż do 22 września.

20 lipca 2018 - Startuje Ekstraklasa. Sławomir Peszko na "dzień dobry" bestialsko atakuje Arvydasa Novikovasa. Zostaje za to ukarany trzymiesięczną dyskwalifikacją i grzywną w wysokości 30 tys. złotych.

Zdjęcie Sławomir Peszko zaczyna i jednocześnie kończy swój sezon w barwach Lechii od skopania Arvydasa Novikovasa / Tadeusz Skwiot / Newspix

21 lipca 2018 - Rok wcześniej Legia rozpoczęła ligę od porażki 1-3 z Górnikiem Zabrze, a tym razem w takim samym stosunku mistrza Polski ograło na w 1. kolejce Zagłębie Lubin.

24 lipca 2018 - Legia zostaje ośmieszona przez Erika Grendela (w poprzednim sezonie 142 minuty w Ekstraklasie) i Jana Vlasko (w poprzednim sezonie wytransferowany z rezerw Zagłębia Lubin). Spartak Trnawa gładko ograł mistrza Polski 2-0, będąc pierwszą drużyną ze Słowacji która wygrała z polską ekipą w europejskich pucharach.

31 lipca 2018 - Legia odpada z eliminacji Ligi Mistrzów. - Na razie nie myślę o zwolnieniu trenera Klafuricia - zapewnia właściciel Dariusz Mioduski.

1 sierpnia 2018 - Dean Klafurić zwolniony z Legii. Nie ma przygotowanego następcy, w najważniejszych meczach sezonu nieprzygotowaną drużynę prowadzi Aleksandar Vuković, którego - jak wydawało się wtedy - całe oddanie Legii nie czyni jednak trenerem.

Zdjęcie Dean Klafurić szybko stracił pracę w Legii / fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /

2 sierpnia 2018 - Pierwsza polska drużyna odpada z europejskich pucharów. Górnik został rozgromiony przez AS Trenczyn 1-5 w dwumeczu.

5 sierpnia 2018 - Śląsk w meczu z Lechem strzela cztery gole, ale... wszystkie ze spalonego i ostatecznie przegrywa 0-1.

9 sierpnia 2018 - Legia przegrywa 1-2 z mistrzem Luksemburga. Tego dnia przegrywają wszystkie trzy polskie drużyny w 3. rundzie eliminacji Ligi Europejskiej.

13 sierpnia 2018 - Ricardo Sa Pinto podpisuje TRZYLETNI kontrakt z Legią Warszawa.

16 sierpnia 2018 - Legia odpada z europejskich pucharów z Luksemburczykami, a Lech i "Jaga" z Belgami. Tak szybko polskie ekipy nie pożegnały się z Europą nigdy w historii.

Zdjęcie Największy wstyd w historii polskich drużyn w pucharach? Legia odpadła z klubem z Luksemburga / Kamil Piklikieiwcz / East News

18 sierpnia 2018 - Napastnik Arki Aleksandar Kolew strzela gola w lidze po raz pierwszy od 829 minut.

19 sierpnia 2018 - Legia próbowała zmusić Jędrzejczyka do odejścia z klubu, nie włączając go do kadry meczowej, dopóki ten nie zgodził się na "zamrożenie" połowy swojej pensji. Przywrócony do składu Jędrzejczyk w dwóch pierwszych meczach zdobył dwie bramki dla Legii.

2 września 2018 - Jagiellonia gra na wyjeździe z Wisłą Płock. Bezjak i Novikovas na boisku zaciekle kłócą się o to, kto ma wykonywać rzut karny. Ostatecznie pierwszy z nich ze wściekłością rzuca piłką w Litwina, a ten z jedenastu metrów trafia prosto w bramkarza.

12 września 2018 - Podczas przerwy reprezentacyjnej dwóch piłkarzy liderującej Lechii trafiło na izbę wytrzeźwień po zdemolowaniu... automatu miejskiego.

13 września 2018 - Były gwiazdor Arsenalu Londyn Eduardo da Silva usunięty przez Legię z listy zgłoszonych do Ekstraklasy. Tym samym Brazylijczyk z chorwackim paszportem grę w naszym kraju kończy bez gola na koncie.

15 września 2018 - TVN emituje szokujący materiał Szymona Jadczaka o Wiśle Kraków. Wynika z niego, że klub jest pod totalną kontrolą gangsterów z Pawłem M., pseudonim "Misiek", na czele. To ten sam człowiek przez który przed laty rzucił nożem w Dino Baggio, za co "Biała Gwiazda" została wykluczona z europejskich pucharów na dwa lata.

15 września 2018 - Tego samego wieczoru szargana problemami Wisła po znakomitym meczu wygrywa 5-2 z Lechią Gdańsk i zostaje liderem Ekstraklasy. Z kolei stabilna finansowo Cracovia ląduje na ostatnim miejscu w tabeli.

17 września 2018 - Minęło osiem kolejek, oprócz Cracovii jedyną drużyną bez żadnego zwycięstwa jest jeszcze Pogoń Szczecin.

18 września 2018 - Trener Sa Pinto przesuwa niedawnego reprezentanta Polski Krzysztofa Mączyńskiego do rezerw. Z kolei Michał Pazdan u portugalskiego szkoleniowca "złapał" w sumie 81 ligowych minut.

20 września 2018 - Po publikacji reportażu Jadczaka prezes Wisły Marzena Sarapata pozostaje nieosiągalna dla mediów, a klub w obliczu problemu chowa głowę w piasek. W tej sytuacji krakowscy dziennikarze bojkotują "Wiślacki TweetUp", ze swojej funkcji rezygnuje wiceprzewodniczący TS-u Paweł Gieras, a główny sponsor klubu LV Bet grozi wycofaniem swojego wsparcia.

23 września 2018 - Za nami dziewięć kolejek Ekstraklasy, a Jagiellonia została już siódmym liderem. Na prowadzeniu była już niemal połowa ligi.

26 września 2018 - Ekstraklasowe Zagłębie Lubin przegrało w Pucharze Polski 2-3 z III-ligowym Huraganem Morąg i odpadło z rozgrywek.