18 drużyn i – tak jak w tym sezonie - trzech spadkowiczów. Zbigniew Boniek zapowiada reformę rozgrywek ligowych. Zmiany mają nastąpić już od sezonu 2021/2022.

- Trzeba rozgrywki Ekstraklasy zdefiniować na nowo, przywrócić normalną ligę, taką jak jest w większości krajów w Europie. Teraz wygląda tak jakbyśmy zaciągnęli hamulec ręczny i nie istniejemy w Europie - zapowiedział prezes PZPN-u w niedawnej rozmowie z Cezarym Kowalskim z Polsatu Sport. Wolę zmian, a raczej mocne postanowienie, że są one niezbędne, potwierdził również w rozmowie z Interią.

Na rzecz reformy Boniek przytacza kilka argumentów. Najbardziej praktyczny, że większa liczba drużyn nie oznacza spadku poziomu.



"1. W ostatnich siedmiu latach na 14 drużyn, które weszły do ESA, cztery po roku spadły do 1. ligi



2. W ostatnich siedmiu latach na 14 drużyn, które z ESA spadły do słabej" 1. ligi, tylko cztery po roku wywalczyły awans. Wnioski? Pierwszy wniosek - różnica w poziomach, z małymi wyjątkami, żadna, w budżetach minimum pięciokrotna" - pisał szef związku na Twitterze. Jego zdaniem obecni beniaminkowie Raków Częstochowa i ŁKS są dobrym przykładem dla jego tez. Raków, mimo wielu kłopotów pozasportowych, gry na wynajętym stadionie, prezentuje się jako jeden z najciekawszych zespołów tego sezonu. Ma bardzo dobrze ułożony pion sportowy, za sobą kilka widowiskowych spotkań. ŁKS, choć zajmuje ostatnią pozycję, gra ofensywnie i ładnie. Słowem, nie będzie problemu, by zapełnić Ekstraklasę wartościowymi klubami.

Kolejny argument dotyczy obecnego systemu tzw. ESA37. Został wprowadzony w życie w sezonie 2013/14 i zmodyfikowany cztery lata później. Od obecnej edycji z ligi spadają trzy drużyny. Ten regulaminowy dziwoląg nie zdał egzaminu. Więcej meczów nie przyczyniło się do poprawy poziomu i atrakcyjności ligi. Polskie kluby od trzech sezonów nie są w stanie dostać się do fazy grupowej europejskich pucharów, Polska dramatycznie spada w rankingu UEFA. Dziś zajmuje 34. pozycję. Reforma nie przyniosła skutku. Frekwencja minimalnie rośnie, a kontrakty sponsoringowe (PKO BP, Lotto, TVP) związane są z zaangażowaniem spółek Skarbu Państwa, do których zaliczyć się przecież także TVP.

Argumentem z ostatnich dni za tym, że dotychczasowe zmiany nic dały jest emigracja najzdolniejszych piłkarzy ligowych. Zimą z polskich klubów odeszli: Jarosław Niezgoda, Adam Buksa, Patryk Klimala. Drenaż talentów odbywa się już od kilku sezonów. Lepsza sytuacja finansowa klubów dzięki większym wpływom nijak nie przekłada się na atrakcyjność Ekstraklasy dla utalentowanych zawodników.

Czy reforma rozgrywek doprowadzi do poprawy sytuacji? "Żaden format nie gwarantuje postępu i jakości na boisku, ale może już mieć wpływ na normalność, stabilizację i dłuższe planowanie" - pisze na swoim profilu Boniek.

Prezes związku jest zdecydowany. Sport.pl zapowiada, że PZPN reformę chcę zatwierdzić w lutym. Od sezonu 2021/22 w Ekstraklasie grałoby 18 zespołów bez podziału na grupy na strefę mistrzowską i spadkową. Zdegradowane zostałyby trzy drużyny.

Olgierd Kwiatkowski, MiBi

Zdjęcie Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u / Adam Guz / East News