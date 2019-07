Kolejne wyróżnienia dla Piasta Gliwice. W plebiscycie Polskiego Związku Piłkarzy najlepszym zawodnikiem ostatniego sezonu został Joel Valencia, a trenerem - Waldemar Fornalik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Waldemar Fornalik (Piast): Nie ma co się oszukiwać. Wideo TV Interia

PZP zorganizował plebiscyt wśród piłkarzy już po raz dwunasty. Co roku zawodnicy Ekstraklasy typują najlepszą jedenastkę roku oraz wyłaniają laureatów w kilku kategoriach.



Tym razem drużynę roku zdominowali przedstawiciele mistrza Polski. Obok Valencii znaleźli się w niej również Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar oraz Frantiszek Plach. Oprócz gliwiczan, więcej niż jednego reprezentanta w jedenastce ma tylko Lechia Gdańsk - to Filip Mladenović i Lukas Haraslin.



W jedenastce znalazło się miejsce tylko dla trzech Polaków - oprócz Czerwińskiego zawodnicy wyróżnili Roberta Gumnego z Lecha Poznań i Kamila Drygasa z Pogoni Szczecin. Tyle samo przedstawicieli mają w niej Hiszpanie. W porównaniu do ubiegłorocznej jedenastki, pozostało w niej tylko dwóch piłkarzy - Carlitos i Igor Angulo.



Nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu, podobnie jak podczas majowej gali Ekstraklasy, odebrał Valencia. Najlepszym trenerem został Fornalik, który zebrał ponad połowę wszystkich głosów. Podobnie jak przed rokiem, zawodnicy za najlepszego sędziego uznali Szymona Marciniaka. Wybrano również odkrycie Ekstraklasy - został nim Sebastian Walukiewicz z Pogoni, a także najlepszego młodego piłkarza - wyróżnienie odebrał Sebastian Szymański z Legii Warszawa.



Najlepsza jedenastka w plebiscycie PZP:



Plach (Piast) - Gumny (Lech), Sedlar (Piast), Czerwiński (Piast), Mladenović (Lechia) - Valencia (Piast), Drygas (Pogoń), Haraslin (Lechia) - Angulo (Górnik), Carlitos (Legia), Cabrera (Cracovia)



DG