Świerczok był w trakcie kampanii 2020/2021 zawodnikiem wypożyczonym z bułgarskiego Łudogorca Razgrad do Piasta Gliwice. W trakcie sezonu rozegrał 27 spotkań, strzelił 17 bramek oraz trzykrotnie asystował przy golach kolegów z drużyny.

Jakub Świerczok niedawno został wykupiony przez Piasta

W pierwszej połowie czerwca ogłoszono, że śląski klub wykupuje zawodnika - podpisano z nim kontrakt obowiązujący do lata 2022 roku. Chwilę później 28-latek rozpoczął zmagania wraz z innymi reprezentantami Polski na Euro 2020 - zagrał w meczu ze Szwecją, przegranym przez "Biało-Czerwonych" 2-3.

Później otrzymał nieco wolnego i nie wybrał się na zgrupowanie z resztą kadry gliwickiej ekipy. Teraz okazuje się z kolei, że gracz nie będzie w ogóle reprezentował Piasta w kolejnym sezonie.



Świerczok zagra w japońskim Nagoya Grampus

Jak informuje oficjalny serwis klubu, Świerczok uda się w najbliższym czasie do Japonii, by tam reprezentować barwy ekipy Nagoya Grampus. Z zespołem z "Kraju Kwitnącej Wiśni" podpisał on 2,5 letni kontrakt.



"Piłka nożna jest dynamiczna i zmiany są nieuniknione. Kubie, bardzo dziękujemy i życzymy mu wielu sukcesów, by w nowym miejscu był równie szczęśliwy co w Gliwicach" - stwierdził m.in. prezes Piasta Grzegorz Bednarski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.



Jakub Świerczok przechodzi do dawnego mistrza Japonii

Wcześniej Jakub Świerczok reprezentował barwy m.in. Zagłębia Lubin i Górnika Łęczna.



Nagoya Grampus to jednokrotny mistrz Japonii (2010). Drużyna zdobyła także dwukrotnie Puchar Cesarza (1995, 1999).



