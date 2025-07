Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza zainauguruje sezon PKO BP Ekstraklasy 2025/2026. Dla "Dumy Podlasia" będzie to pierwszy oficjalny sprawdzian przed kwalifikacjami do Ligi Konferencji, z kolei dla "Słoni" pierwszy mecz po powrocie do elity. Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Bruk-Bet Termalica? O której godzinie? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.