Ekstraklasa gra na 45 godzin przed mundialem. Tego jeszcze nie było!

Do tej pory reprezentacja Polski wystąpiła na mistrzostwach świata osiem razy - w latach 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 i 2018. Każdy z tych turniejów był rozgrywany w miesiącach letnich, dlatego ligowe granie w Polsce kończyło się na kilka tygodni przed rozpoczęciem mistrzostw, mimo że w XXI wieku zdecydowana większość zawodników grała poza granicami naszego kraju. Wyjątkiem był rok 1974, gdy ligowcy przerwali zmagania w połowie maja, na trzy kolejki przed końcem rozgrywek, by wrócić do nich pod koniec lipca i rozstrzygnąć losy tytułu mistrzowskiego.