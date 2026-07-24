Ekstraklasa dopnie swego. Tego jeszcze nie było. Nowe realia dla sędziów

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Potwierdziły się marcowe doniesienia medialne. Ekstraklasa w nadchodzącym sezonie będzie wykorzystywać technologię półautomatycznego spalonego. Stanie się to "późną jesienią". Nasza liga goni zachód Europy. Z kolei za trzy dni to rozwiązanie zadebiutuje w brazylijskiej Serie A. Co ciekawe, pomysł semi-automatic offside powstał już w 2019 roku.

Pierluigi Collina w garniturze z identyfikatorem FIFA, Marcin Animucki w garniturze z mikrofonem, Szymon Marciniak w stroju sędziego FIFA.
Pierluigi Collina, Marcin Animucki i Szymon MarciniakCHRIS ARJOONGetty Images

W poniedziałek Ekstraklasa poinformowała, że za pośrednictwem firmy Live Park podpisała kontrakt z należącym do grupy Sony Hawk-Eye Innovations. Jednym z efektów będzie wprowadzenie systemu śledzącego Hawk-Eye SkeleTRACK, a co za tym idzie również technologii półautomatycznego spalonego. Czujniki będą obserwować ruchy zawodników i położenie piłki, by wskazać, czy dany zawodnik znalazł się na ofsajdzie. Dzięki temu sędziowie pracujący na wozie VAR nie muszą "ręcznie" rysować linii.

Ten nowy etap w naszej lidze ma zacząć się "późną jesienią". Oczywiście to wszystko nie oznacza, że arbitrzy VAR nie będą musieli nić robić przy spalonych. Wciąż będą sprawdzać, czy komputer na pewno prawidłowo zidentyfikował moment podania, potwierdzać który zawodnik brał aktywny udział w akcji (system tego nie ocenia) i "przyklepywać" ostateczny rezultat interwencji. Arbitrzy boiskowi będą krócej czekać na informację na słuchawce.

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System szybko rozjaśni sprawę także i fanom. Generuje wizualizację, która będzie pokazywana kibicom w przekazie TV. Właśnie ten argument wykorzystał w swojej wypowiedzi prezes Ekstraklasy Marcin Animucki.

- Przez lata przyzwyczailiśmy kibiców, że pokazujemy rozgrywki w najwyższej światowej jakości telewizyjnej. Dlatego półautomatyczna technologia wyznaczania pozycji spalonej, którą doskonale znają z największych imprez piłkarskich, jest z niecierpliwością wyczekiwana w naszej lidze - powiedział.

Takie sceny oglądamy w najważniejszych rozgrywkach: mistrzostwach świata i Europy, Lidze Mistrzów, Europy i Konferencji, Klubowych Mistrzostwach Świata, Premier League, LaLiga, Bundeslidze czy Serie A. 25 lipca tzw. SOAT będzie dostępne w brazylijskiej Serie A. Przygotowania trwały 8 miesięcy (zdjęcie poniżej).

Nowoczesna kamera monitoringu zamontowana na metalowym wysięgniku, połączona z przewodami przytwierdzonymi do słupa.
Kamera do półautomatycznego spalonego, Vila Belmiro Stadium w brazylijskim Santosie, 19.04.2026 r.MIGUEL SCHINCARIOL Getty Images

W kraju kawy są bardzo zadowoleni z faktu wprowadzania tej małej rewolucji. - To inwestycja, która zbliża ligę do najwyższych międzynarodowych standardów, jednocześnie wzmacniając nasze zaangażowanie na rzecz przejrzystości, uczciwości sportowej i wiarygodności - powiedział prezes federacji Samir Xaud. Szef komisji sędziowskiej ligi mówi o "kamieniu milowym".

Kto z FIFA odpowiada za ten system? Szef sędziów Pierluigi Collina i dyrektor ds. innowacji inżynier Johannes Holzmüller. To dzięki pracy tego drugiego na mundialu 2014 pojawiło się goal-line technology, a na MŚ 2018 system VAR. Katarski czempionat globu był trzecim z rzędu z dużą zmianą, właśnie wtedy po trzech latach testów SOAT zadebiutował na wielkiej scenie.

- Pod dachem każdego stadionu będziemy mieli zainstalowany zestaw kamer. Dane o śledzeniu kończyn wyodrębnione z wideo zostaną przesłane do pomieszczeń operacyjnych, a obliczona linia spalonego i wykryty punkt kopnięcia zostanie przekazany operatorowi powtórek w czasie niemal rzeczywistym. On ma następnie możliwość natychmiastowego pokazania tego VAR-owi - opowiadał w 2021 r. Holzmüller.

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