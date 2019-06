Ekstraklasa S.A., prowadząca piłkarskie rozgrywki najwyższej klasy w Polsce, wypłaciła klubom kolejne pięć milionów złotych za sezon 2018/19 - poinformowano we wtorek. W sumie spółka przekazała im 164,3 mln zł, z czego 160 mln zł w gotówce.

Dodatkowe wpływy, jak wynika z komunikatu, uzyskano przez ligową spółkę z umów sponsorskich i dzięki wygenerowanym oszczędnościom. Zostaną one podzielone według obowiązującego dotychczas algorytmu.

W sumie Ekstraklasa S.A. przekazała klubom za miniony sezon 164,3 mln zł, z czego 160 mln zł w gotówce, a 4,3 mln zł w barterze. 7 mln zł otrzymał także siedemnasty akcjonariusz spółki - Polski Związek Piłki Nożnej.

Największy wpływ na wartość środków przekazywanych przez Ekstraklasę swoim akcjonariuszom mają wpływy osiągane z tytułu praw mediowych. W kolejnych dwóch sezonach mają one wzrosnąć o 60 procent w stosunku do średniej rocznej wartości obowiązującego dotychczas kontraktu. W efekcie do klubów ma trafić co najmniej 225 mln zł w każdym sezonie.

- Rosnące przychody ligi i klubów z tytułu scentralizowanych praw ligowych, mediowych i marketingowych potwierdzają, że realizowane przez nas nowatorskie projekty nie tylko przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej ligi w Europie jako innowacyjnej, ale mają też realny wpływ na środki wypracowywane dla klubów. Bez transmisji 4K, aplikacji mobilnej czy rozgrywek e-sportowych, nie bylibyśmy w stanie uzyskać tak wysokich wpływów - przyznał prezes zarządu Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, cytowany na stronie spółki.

Już pod koniec maja spółka prowadząca rozgrywki poinformowała o wypłaceniu klubom 155 milionów złotych. Przychody zostały podzielone między drużyny na podstawie modelu obowiązującego od czterech lat. Największe kwoty trafiły wówczas - patrząc od najwyższej - do Legii Warszawa (wicemistrza kraju), Piasta Gliwice (mistrza), a także trzeciej Lechii Gdańsk.

Z puli 155 mln każdy z klubów otrzymał wówczas z Ekstraklasy 5,26 mln kwoty stałej, co łącznie daje 84,15 mln. W tej części zawarte jest 12 mln przeznaczone na szkolenie młodzieży w klubach - po 750 tys.

Oprócz tych pieniędzy, wypłacane są również środki za miejsce w rankingu historycznym i za wynik w osiągnięty w minionym sezonie. Jest także opłata solidarnościowa wypłacana ośmiu drużynom grupy spadkowej oraz kwota dzielona między cztery kluby występujące w rozgrywkach UEFA. Dodatkowo Ekstraklasa wypłaciła 2 mln na rozwój młodych polskich zawodników w ramach współfinansowania programu Pro Junior System organizowanego przez PZPN.

Od sezonu 2019/20 wejdzie w życie nowy model podziału środków pieniężnych, zgodnie z którym 44 proc. kwoty będzie dystrybuowane między kluby po równo. Na pozostałą część złożą się: 20 proc. za miejsce w tabeli na koniec sezonu, 18 proc. za miejsce w rankingu historycznym, 14 proc. dla czterech drużyn występujących w rozgrywkach UEFA, zaś 0,5 proc. przypadnie klubom z dolnej ósemki z opłaty solidarnościowej. Od następnych rozgrywek wypłacane będzie także wsparcie o wartości 1 proc. dla drużyn, które spadną z ligi.

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się 19 lipca.

Podział środków na kluby Ekstraklasy po uwzględnieniu dodatkowych środków:

1. Legia Warszawa 16 393 945 zł

2. Piast Gliwice 15 301 905

3. Lechia Gdańsk 13 578 125

4. Lech Poznań 11 266 315

5. Cracovia Kraków 11 057 235

6. Jagiellonia Białystok 10 892 125

7. KGHM Zagłębie Lubin 10 037 740

8. Wisła Kraków 10 010 485

9. Pogoń Szczecin 9 811 930

10. Korona Kielce 8 943 195

11. Górnik Zabrze 8 365 305

12. Śląsk Wrocław 7 980 975

13. Arka Gdynia 6 910 920

. Wisła Płock 6 910 920

15. Miedź Legnica 6 269 440

. Zagłębie Sosnowiec 6 269 440

