W ostatniej kolejce rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy system VAR będzie obecny tylko na czterech meczach. Bez pomocy powtórek będą sobie musieli radzić m.in. sędziowie w Poznaniu i Lubinie.

Zdjęcie Jakub Bartkowski z Pogoni Szczecin (z lewej) i Nabil Aankour z Arki Gdynia / PAP/Marcin Bielecki /PAP

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że jest w stanie zapewnić obsługę systemu VAR tylko na czterech meczach 30. kolejki. Wozy z sędziami oglądającymi powtórki będą obecne na stadionach w Gdyni, Krakowie, Warszawie i Sosnowcu.

- Wybraliśmy mecze, które mogą decydować o mistrzostwie Polski i o spadku - uzasadnił na Twitterze Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Dlatego VAR będzie obecny na spotkaniu lidera, Lechii Gdańsk, która zagra z Cracovią. Powtórki pomogą również arbitrom meczu pomiędzy dwoma drużynami ze strefy spadkowej - Zagłębiem Sosnowiec z Wisłą Płock.

VAR-u zabraknie jednak na spotkaniach drużyn walczących o miejsce w górnej ósemce: Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok i Wisły Kraków, która zagra z pewnym gry w grupie mistrzowskiej Zagłębiem Lubin. Przed rokiem w 30. kolejce Ekstraklasy PZPN podjął decyzję, by zrezygnować z użycia powtórek przy wszystkich meczach.

- Cracovia - Lechia i Legia - Górnik to mecze drużyn rywalizujących o mistrzostwo Polski, zatem na nich wóz VAR będzie obecny. Podobnie jak na spotkaniach drużyn zagrożonych degradacją. Siłą rzeczy wsparcia VAR-u zabraknie na meczach drużyn rywalizujących o awans do "ósemki". Przy całym szacunku, ale czy ktoś w Polsce wie, kto we Włoszech czy Niemczech bije się o miejsca 7-8 - podkreśla w rozmowie z Interią prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.





VAR będzie obecny na poniższych meczach 30. kolejki Lotto Ekstraklasy:



Arka Gdynia - Miedź Legnica



Cracovia - Lechia Gdańsk



Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock



