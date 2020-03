Platforma Canal+ odkoduje wszystkie mecze 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy dla swoich abonentów - poinformowano w komunikacie. Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie spotkania mają się odbyć bez udziału publiczności.

"Sytuacja jest wyjątkowa, wymaga więc od nas wyjątkowych działań. Z duchem sportu i z myślą o Was - kibicach, najbliższą kolejkę PKO BP Ekstraklasy odkodujemy dla wszystkich abonentów Platformy Canal+. To znaczy, że nawet jeśli nie macie Canal+ w swoim abonamencie, to będziecie mogli przeżywać sportowe emocje razem ze swoimi drużynami - pomimo niedostępnych stadionów" - napisano w komunikacie.

"Pracujemy równocześnie (...) nad specjalnymi ofertami, które pozwolą śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w kolejnych kolejkach. Zachęcamy również innych operatorów, którzy mają w ofercie Canal+ do podobnych działań" - dodano.

Koronawirus powodujący chorobę COVID-19 został wykryty po raz pierwszy w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.



Na całym świecie potwierdzono dotychczas ok. 110 tysięcy przypadków zakażenia, w tym 21 w Polsce. Zmarło ok. 3,8 tysiąca osób.