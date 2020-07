Ekstraklasa. Bogusław Kaczmarek: To proste jak nocnik

Bogusław Kaczmarek, doświadczony szkoleniowiec, specjalnie dla Interii podsumowuje zakończony sezon Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Aleksandar Vuković: Zastałem Legię drewnianą, zostawiam murowaną. Wideo TV Interia

Maciej Słomiński, Interia: Panie trenerze, rozmawialiśmy przed startem ligi w lutym i restartem w maju . W drugiej z tych rozmów przewidywał pan, że Legia może odjechać rywalom. Tak się stało.

Reklama

Bogusław Kaczmarek, trener: - Po wojnie było w Polsce referendum, władze kazały głosować: 3xtak, ja jak mantrę powtarzam, że rozgrywki naszej Ekstraklasy powinny odbywać się pod dyktando triumwiratu, 3xL. Alfabetycznie: Lech, Lechia, Legia.

Ta ostatnia zdobyła mistrzowski tytuł stosunkowo łatwo.



- Trener Aleksandar Vuković przeszedł pozytywną metamorfozę. To zadecydowało o tytule. Kiedyś, przed meczem Legii z Ajaksem Amsterdam, na obserwację stołecznego zespołu przyjechał do mnie Toni Slot, skaut Ajaksu. Obserwujemy mecz przy Łazienkowskiej, w pewnej chwili Holender pyta mnie, kto tu jest pierwszym trenerem. Mówię mu, że ten siwy pan oparty o ławkę, Jacek Magiera. Kim w takim razie jest ten człowiek skaczący przy ławce i kto mu na to pozwala? Tym kimś był "Vuko". Dziś to inny człowiek i to przekłada się na drużynę. Wiem, że Marek Saganowski i jego spokojne podejście też odgrywa dużą rolę. Gratulowałem mu telefonicznie tytułu mistrzowskiego. Powiedziałem, że ma duże lustro w domu, musi w nie spojrzeć i spytać siebi,e czy jest gotów pójść na swoje. Oczywiście wcześniej musi to skonsultować z żoną. To nie są oczywiste tematy. W 1985 roku, gdy Wojtek Łazarek wyjechał do Szwecji, to mnie zaproponowano przejęcie ekstraklasowej Lechii Gdańsk. Nie byłem wtedy gotów. "Biało-Zielonych" w najwyższej lidze objąłem dopiero, bagatela, 27 lat później.

Do pomocy wziął pan Krzysztofa Brede, który dziś jako samodzielny szkoleniowiec wprowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała do Ekstraklasy.

- Nie chwaląc się, skauting był zawsze moją mocną stroną. Nagrałem mu się na pocztę, że jestem z niego dumny. Oddzwonił do mnie. Kibicuję mu na najwyższym szczeblu, bo to inna para kaloszy.

Zahaczył pan o skauting: jak pan ocenia przepis mówiący o obowiązku gry jednego młodzieżowca w zespołach Ekstraklasy?

- To są zabiegi dyscyplinujące kluby. Jeśli szkolenie kuleje, może i to jest dobry sposób. Sam wiesz jak wygląda szkolenie w Trójmieście.

Słyszę, że młodzież stanowiąca rezerwy Lechii ma grać w Kolbudach, bo w Gdańsku za drogo.



- Jeśli to prawda to ja mówię: "Halo wioska, niedaleko stąd do kioska". To się w głowie nie mieści.

Są kluby, które jednak szkolenie traktują serio.

- Z tych trzech "L", o których mówiłem, najbliższa jest mi droga Lecha Poznań. Prowadzą bardzo rozsądną strategię. Nie napinają się na CLJ, bo widzą, jaki jest tam poziom. Chłopcy, po 16-18 lat grają w II lidze, w tym wieku jak ktoś ma grać, gra w juniorach nic mu nie da. Potem ci zawodnicy robią kolejny krok i są wypożyczani do klubów I ligi, taką ścieżkę przeszli Moder, Puchacz, Jóźwiak, Skóraś, Tomczyk. Dodatkowo do rezerw oddelegowani są nawigatorzy na boisku i poza nim jak Dudka, Wojtkowiak i Marciniak.

Chce pan powiedzieć, że Lech jest w stanie zagrozić Legii w kolejnym sezonie?

- Tego nie wie nikt, ale jeśli prawdą jest, że Legia ma 200 milionów złotych budżetu to reszta klubów Ekstraklasy może mieć problem, żeby mieć tyle razem. W dodatku te środki zaczynają być mądrze pożytkowane. Ten nowy ośrodek Legii - bombonierka!

Lech traci króla strzelców Ekstraklasy na rzecz beniaminka Serie B. To jest nasz pułap finansowy?

- Tu nie trzeba kończyć szkoły logiki, decyduje ekonomia. Na szczęście na boisku nie wszystko jest logiczne. Piłka to dyscyplina pełna paradoksów. Lech miał miażdżącą przewagę w półfinale Pucharu Polski z Lechią, mimo tego odpadł z rozgrywek. Lechia z kolei zagrała słaby mecz zeszłorocznym finale z Jagiellonią, to był mobbing i teksańska masakra piłą mechaniczną jednocześnie. Wtedy drużyna Piotra Stokowca wygrała, teraz zagrała o wiele lepszy mecz i przegrała z Cracovią. Wytłumacz mi, czemu na ostatni miesiąc sezonu nie został w Lechii Mladenović?

Nie wiem, mogę się tylko domyślać.

- Chyba wielu trofeów nie ma w swojej kolekcji, jakieś by mu się przydało? Może teraz w Legii się odkuje?

Tak jak pan mówi: piłka jest pełna paradoksów. Wszyscy spodziewali się nudnego meczu, a tymczasem Cracovia z Lechią zagrały najbardziej emocjonujący finał Puchar Polski ostatnich lat.

- Umówmy się, co najmniej po jednej bramce dla każdej ze stron można było uniknąć. Gra defensywna obu drużyn wołała o pomstę do nieba.

Nie jestem przesadnym fanem stylu gry "Pasów". Kojarzy mi się z ligą angielską lat 80.

- W tym szaleństwie jak widać jest metoda. W piłce kwalifikowanej najważniejszy jest wynik. Grać głową też trzeba umieć. Wiesz, co jest największym mankamentem polskich ligowców?