Jakie postacie najbardziej zapadły nam w pamięć podczas minionego sezonu Ekstraklasy? Z przymrużeniem oka podsumowujemy zakończone rozgrywki, tworząc ekstraklasowy alfabet.

A jak Angulo Igor - Po raz drugi z rzędu przekroczył granicę 20 strzelonych goli. Tym razem miał zadanie jeszcze trudniejsze, bowiem Górnik walczył o utrzymanie, a Angulo mimo tego został królem strzelców.

B jak Błaszczykowski Jakub - Czyli człowiek, któremu Wisła Kraków postawi pomnik za życia. Oczywiście, o ile znajdzie pieniądze.

C jak Cabrera Airam - W ostatni dzień okienka transferowego niechcianego piłkarza Extremadury przygarnęła potrzebująca napastnika Cracovia. To był strzał w dziesiątkę, Hiszpan uratował sezon sobie i "Pasom".

D jak Dariusz Mioduski - Patrzy w przyszłość tak daleko, że aż nie dostrzega tego, co dzieje się wokół niego. W swoich wizjach widzi to, co kibice Legii w najgorszych koszmarach.

E jak Eduardo da Silva - Ktoś jeszcze go pamięta? Lata temu był napastnikiem ze światowego topu, podporą Arsenalu Londyn. Jesienią Legia oferowała zwiedzanie z nim stadionu przy Łazienkowskiej.