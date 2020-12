Ekstraklasa. 10 "naj" rundy wiosennej z przymrużeniem oka

W takich plebiscytach na Ekstraklasę zawsze można liczyć. Ktoś się potknie, krzywo kopnie, albo też coś chlapnie lub wykombinuje. Oto wybrane przez nas 10 „naj” rundy jesiennej sezonu 2020/2021.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ekstraklasa". Paulina Czarnota-Bojarska o zagranicznych trenerach w Ekstraklasie. Wideo INTERIA.TV

Najbardziej żenujący występ. Kandydowało kilkunastu zawodników Ekstraklasy, ale wygrał zarząd Cracovii z prezesem Januszem Filipiakiem na czele. Podczas derbów wulgarnie wyzywali sędziego Daniela Stefańskiego, w oświadczeniu zaatakowali jego żonę (za to, że rzekomo jest kibicką Wisły), a na koniec nikt arbitra nie potrafił nawet przeprosić. Zwycięstwo bezkonkurencyjne.

Reklama

Najbardziej nieodpowiedzialny kibic. Z racji wielu meczów przy pustych trybunach wydawało się, że z tej kategorii trzeba będzie zrezygnować, tymczasem rywalizację już w pierwszej kolejce rozstrzygnął fan z Białegostoku. Po meczu Jagiellonia - Wisła Kraków wbiegł na murawę zrobić sobie zdjęcie z Jakubem Błaszczykowskim, co dla kapitana Wisły oznaczało... powrót do Krakowa prywatnym samochodem, a także kwarantannę. Wszystko przez złamanie protokołu medycznego.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Najlepszy matematyk. Ten, który wymyślił, że Lech w Lidze Europy musi oszczędzać część piłkarzy, by byli gotowi na Ekstraklasę. Efekt? 0-4 z Benfiką Lizbona i 0-2 z Glasgow Rangers w Lidze Europy oraz 0-4 z Pogonią Szczecin i 0-1 z Wisłą Kraków w dwóch ostatnich meczach Ekstraklasy. No, nieźle to ktoś wykombinował.

Najbardziej nieprawdopodobna umiejętność. Tu nagrodę musimy przyznać ex aequo dwóm zawodnikom Jagiellonii, którzy w meczu z Wisłą Płock włączyli tryb niewidzialności i kompletnie zniknęli rywalom z oczu. Czary!

Zdjęcie Jesus Imaz i Jakov Puljić / Fot. Kamil Swirydowicz / Newspix

Najbardziej chimeryczna drużyna. Beniaminkowie za wiele do Ekstraklasy nie wnieśli (zajmują ostatnie trzy miejsca), ale ze Stalą przynajmniej nie dało się nudzić. W jednej rundzie mielczanie zdołali zanotować największy pogrom w lidze (0-6 z Wisłą Kraków), a także największą niespodziankę (wyjazdowa wygrana z Legią 3-2). Na podobne fajerwerki liczymy wiosną.

Najdziwniejszy kontrakt. Ten, który podpisał Aleksander Buksa. Wisła Kraków ogłosiła, że zostanie jej zawodnikiem do 30 czerwca 2023 r., tymczasem młody napastnik umowę podpisał do... końca sezonu. O co chodzi? Okazało się, że Buksa dał słowo, że umowę przedłuży po osiągnieciu pełnoletności (15 stycznia 2021), ale dokumenty parafował tylko do połowy 2021 r. Wygląda więc na to, że emocje przy Reymonta zaczną się jeszcze przed startem rundy wiosennej.

Największy kiks defensywny. Musiał wygrać któryś bramkarz. Padło na Dominika Hładuna z Zagłębia Lubin.

Największy kiks ofensywny. Tu konkurencja była ogromna, ale nagroda wędruje do Davida Tijanicia z Rakowa Częstochowa

Najbardziej poniewierany piłkarz. Miał wygrać ten, któremu rywale wymierzyli największą liczbę kuksańców, tymczasem nagroda wędruje do zawodnika, który ostatnio nawet nie pokazuje się na boisku. Mateusz Wdowiak przez Cracovię najpierw poniewierany był po trybunach, a teraz poniewiera się w rezerwach. Powód? Klub i jego wychowanek nie mogą porozumieć się w sprawie przedłużenia umowy. I już raczej się nie porozumieją.

Największy sukces. Dogranie rundy do końca. W niektórych drużynach na koronawirusa zapadało ponad 20 osób, a mimo to udało się rozegrać wszystkie 112 meczów. Część przełożono, ale mimo to jesień w Ekstraklasie zakończyła się zgodnie z terminem. Oby tak samo było wiosną.

Piotr Jawor

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela



Zdjęcie Janusz Filipiak podczas derbów Krakowa /Fot. Borys Gogulski /Newspix





Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!





Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij.

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!