Eksplozja radości przy Łazienkowskiej! Wielkie emocje w meczu Legii

Legia - Górnik: Dwie bramki do przerwy

Nie brakuje opinii, że jeśli Legia wejdzie na swój najwyższy poziom, to obecnie prezentuje najlepszą piłkę w ekstraklasie. Od pierwszych minut Górnik skupił się na oddalaniu gry od własnego pola karnego, jednak w 8. minucie to się nie powiodło. Tomas Pekhart otworzył wynik meczu po zagraniu z lewej strony Patryka Kuna. Czeski snajper przyjął piłkę, zgubił obrońcę i pewnym strzałem pokonał Daniela Bielicę. Legioniści cieszyli się z gola przy popularnej "Żylecie", bo tam atakowali w pierwszej części gry.



Prowadzenie gospodarzy utrzymało się... raptem przez cztery minuty. W 12. minucie błąd w rozegraniu piłki popełnił Makana Baku, który podał ją prosto pod nogi Sebastiana Musiolika. Napastnik zespołu z Zabrza wbił futbolówkę do bramki Kacpra Tobiasza i przy Łazienkowskiej był remis 1:1. Wyrównujące trafienie wcale nie spowodowało bardziej defensywnej gry gości. Górnik oczywiście zabezpieczał tyły, ale co kilka minut wychodził z akcjami ofensywnymi.