Eksperci biją na alarm po porażce Lecha Poznań. Zwracają uwagę na jedno

Po kilku tygodniach od zakończenia sezonu Ekstraklasy znów mieliśmy okazję zobaczyć starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Tym razem stawką był Superpuchar Polski. Pierwszy z klubów w poprzedniej kampanii zgarnął Puchar Polski, a drugi triumfował w lidze. Na przestrzeni całego meczu lepszą drużyną byli "Wojskowi", którzy w pierwszej połowie dwukrotnie trafiali do siatki.

Wynik meczu w 34. minucie otworzył Paweł Wszołek, a dziesięć minut później do siatki trafił Ilja Szkurin. To wystarczyło, aby Legia pokonała grającego u siebie Lecha 2:1. Kontaktowa bramka Filipa Szymczaka zdobyta pod koniec spotkania była tylko osłodą. To ekipa z Warszawy sięgnęła po tytuł.

Tak eksperci zareagowali na porażkę Lecha. Gorzkie słowa

"Lech Poznań nigdy dotąd nie przegrał meczu z Legią, gdy stawką był Superpuchar. I teraz też wydawał się być faworytem, skoro klub ze stolicy ledwie trzy dni temu grał ciężki bój w eliminacjach Ligi Europy. A jednak Legia zdołała w Poznaniu stłamsić "Kolejorza", była od niego lepsza. I po golach Pawła Wszołka i Ilji Szkurina, na oczach 40368 kibiców, wygrała 2:1. Trafienie Filipa Szymczaka nic Lechowi już nie dało" - relacjonował Andrzej Grupa z Interii Sport.

Kiedy mecz się zakończył, eksperci pokusili się o krótkie komentarze w mediach społecznościowych, skupiając się przede wszystkim na kiepskim stylu prezentowanym przez gospodarzy.

"Bardzo słaby mecz w wykonaniu Lecha. W drugiej połowie były podrygi, ale to zdecydowanie za mało, aby myśleć o czymś dużym w tym sezonie. To ostatni dzwonek, żeby zdać sobie sprawę, że można zawalić cały dobry czas po mistrzostwie. Bardzo słaby mecz Pereiry i Fiabemy. Bardzo dużo do poprawy i sygnał, - trzeba działać. Dla Legii duży kop po negatywnej narracji wobec klubu" - pisze Dawid Dobrasz z redakcji "Meczyki".

"Fatalny mecz Lecha. Parę akcji w końcówce nie zmienia odbioru całości tego spotkania. Kolejorz potrzebuje wzmocnień w ofensywie, ponieważ nie da się grać bez jakościowych skrzydłowych, a bez Walemarka i Gholizadeha ten zespół nie istnieje. Oby wyciągnięto wnioski z tej porażki" - dodaje Radosław Laudański z "TVP Sport".

"Sezon rozpoczęty. Legia z Superpucharem. Gratulacje" - odnotował Zbigniew Boniek.

"Co do wyniku Superpucharu powiem: Mamy lipiec. Połowę lipca. Pierwszą połowę lipca. Dokładnie 13 lipca. To tyle może o Superpucharze" - czytamy na profilu Radosława Nawrota z Interii.

"Jeżeli Lech był lepszy od Legii, to tylko przed meczem. Na nic zdała się rola faworyta i problemy przy Łazienkowskiej. Spotkanie wygrał zespół lepszy. I to jest fajne w piłce - nie zawsze dzieje się to, czego spodziewają się kibice i bukmacherzy" - napisał Błażej Łukaszewski z "Canal+Sport".

"Sezon Legii na krajowych boiskach zaczęty z przytupem, Iordanescu zaczyna od trofeum, a po drugiej stronie - L… ech. Miało być lepiej, miało być wytrzymywanie presji i piękna niedziela dla kibiców mistrza Polski. Zamiast tego stare problemy i gorzka porażka" - dodaje Maciej Iwański z "TVP Sport".

"Lech bez Walemarka, Gholizadeha i nawet Håkansa jednowymiarowy. Bez nich na skrzydłach minimalne zagrożenie, bo Fiabema, Pereira czy Gumny nie wygrają 1 na 1, więc pchał się na siłę środkiem. Raz po raz. Do bólu. I bez efektu" - analizuje Mateusz Janiak.

Ilja Szkurin Jakub Kaczmarczyk PAP

Afonso Sousa Jakub Kaczmarczyk PAP

Przerwany mecz Lech Poznań - Legia Warszawa Jakub Walasek/REPORTER East News