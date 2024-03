Egzekucja w hicie kolejki. Mistrzowie Polski urządzili spektakularny odwet

Porażka przy Bułgarskiej to do dzisiaj najdotkliwsza ligowa porażka obrońców tytułu w tym sezonie. Pałali żywą żądzą rewanżu i widać to było od pierwszych minut spotkania. Nikt jednak nie przypuszczał, że do deklasacji dojdzie jeszcze przed przerwą.

