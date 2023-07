Efektowna inauguracja przy Łazienkowskiej. Popis króla strzelców

Legia sezon rozpoczęła sześć dni temu - po rzutach karnych wygrała z Rakowem Częstochowa mecz o Superpuchar Polski. To był udany start rozgrywek, w którym zespół z Warszawy chciałby odzyskać tytuł mistrza Polski. Do drużyny dołączyło sześciu zawodników. W spotkaniu z ŁKS trener Kosta Runjaić postawił na trzech nowych - Juegrena Elitim a, Patryka Kuna i Radowana Pankowa . Na ławce na razie usiadł król strzelców poprzednich rozgrywek Marc Gual .

ŁKS przyświeca za to cel, by gra w ekstraklasie nie skończyła się jak w sezonie 2019/2020, kiedy po roku spadł z ligi z hukiem. Do drużyny przyszło siedmiu nowych zawodników. Kazimierz Moskal, szkoleniowiec łodzian w pierwszej jedenastce znalazł miejsce dla czterech - napastnika Kaya Tejana, środkowych pomocników Engella Hotiego i Daniego Ramireza, a w obronie dla Piotra Głowackiego. Dużo wiary pokładał w Hiszpana, który do ŁKS wrócił po trzech latach.