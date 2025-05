Do końca zbliża się piłkarski sezon 2024/2025. W PKO BP Ekstraklasie jak i w Betclic 1. Lidze do rozegrania pozostały zaledwie dwie kolejki. Pewnej awansu do wyższej ligi jest na razie tylko Arka Gdynia. Rywalizacja o pozostałe dwa miejsca gwarantujące promocję do Ekstraklasy wciąż trwa. Na szóstym miejscu (stan na 13.05) w tabeli plasuję się Polonia Warszawa. W przypadku zajęcia tej lokaty na koniec rozgrywek klub ze stolicy przystąpi do walki w fazie play-off.

Reklama