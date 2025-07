Dziewięć lat w Niemczech i koniec. Były reprezentant trafił do Ekstraklasy

Wisła Płock ogłosiła transfer Marcina Kamińskiego. To naprawdę duży ruch jak na beniaminka Ekstraklasy. Dla środkowego obrońcy to powrót do polskiej ligi po dziewięciu latach, w 2016 roku odszedł z Lecha Poznań do Stuttgartu. Po dwóch sezonach został wypożyczony na kolejny do Fortuny Duesseldorf, po powrocie spędził kolejne dwie kampanie w Badenii-Wirtembergii. Cztery lata temu jego kontrakt wygasł, wtedy bez ceny odstępnego wzięło go Schalke.