Dziesięć minut i nosze na boisku. Potem wpadka mistrzów, to znów się stało

Wojciech Kulak

Lech Poznań wciąż bez choćby jednego punktu w 2026 roku. Po porażce na własnym stadionie z Lechią Gdańsk, tym razem podopieczni Nielsa Frederiksena z pustymi rękami wracają do stolicy Wielkopolski z Gliwic. Piast stracił na początku spotkania Quentina Boisgarda, dodatkowo później nie dominował. Ale w końcówce wystarczył tylko albo aż błysk dwóch piłkarzy, by sensacyjnie pokonać obrońców tytułu.

Piłkarz ubrany w biały strój z numerem 9 na plecach trzyma się za głowę w geście rozczarowania lub smutku, a w okrągłym wstawieniu widać innego zawodnika leżącego na boisku otoczonego przez ratowników medycznych.
Piast Gliwice pokonał Lecha Poznań na własnym obiekcie. Gospodarze od 10. minuty grali bez Quentina BoisgardaAntoni Dec / Arena Akcji / screen Canal+ SportNewspix.pl

Dzisiejszy mecz rozegrano w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. To efekt zeszłorocznej prośby Lecha Poznań. Obecni mistrzowie kraju rywalizowali wtedy w eliminacjach do Champions League i potrzebowali więcej odpoczynku przed nadchodzącym starciem przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad. "Eliminacje wchodzą w decydującą fazę, dlatego tym bardziej trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Jednocześnie dziękujemy klubom za dotychczasową współpracę operacyjną" - brzmiał oficjalny komunikat rozgrywek.

Minusowe temperatury, które panują w naszym kraju, nie sprowadziły na trybuny zbyt wielu kibiców, ale za to główni bohaterowie od samego początku ruszyli do ataków. Po zaledwie kilkudziesięciu sekundach sporą okazję zmarnował Ali Gholizadeh. W odpowiedzi na bramkę Bartosza Mrozka niecelnie uderzał Jakub Lewicki. Precyzji później zabrakło także Leandro Sance. O próbie Portugalczyka wspominamy nie bez powodu, ponieważ tuż po tej akcji powtórki wykazały rękę Luisa Palmy we własnym polu karnym.

Jarosław Przybył długo konsultował się z arbitrem VAR. W końcu sam podszedł do monitora i wskazał na jedenasty metr. Kibicom z Poznania momentalnie wróciły wtedy koszmary z poprzedniego spotkania, gdy sensacyjnie na ich terenie zwyciężyła Lechia Gdańsk. Zamiast rozpaczy w ich sektorze wybuchła jednak euforia, ponieważ Bartosz Mrozek doskonale wyczuł intencje Patryka Dziczka, dzięki czemu tablica wyników wciąż wskazywała bezbramkowy remis. Taki stan rzeczy utrzymał się do gwizdka nakazującego obu zespołom zejście do szatni.

Niezadowoleni byli zwłaszcza przyjezdni. Ci chcieli w województwie śląskim odkuć się po niedawnej wpadce z Gdańszczanami. Nielsa Frederiksena zapewne bolały przede wszystkim dwie niewykorzystane okazje. O Alim Gholizadehu już wspominaliśmy. Tuż przed doliczonym czasem gry sam na sam z bramkarzem Piasta znalazł się dodatkowo Leo Bengtsson. Oba zespoły podczas pierwszej połowy grały aż pięćdziesiąt minut. Miało to związek z urazem nogi Quentina Boisgarda. Francuz z boiska został zniesiony na noszach i prawdopodobnie czeka go dłuższa przerwa.

Lech dominował po przerwie. Ale co z tego? Mistrzowie wciąż bez punktów w 2026 roku

Po zmianie stron wyższy bieg wrzucili obrońcy tytułu. Co jednak z tego, skoro kapitalne spotkanie rozgrywał Frantisek Plach. Słowak raz za razem imponował skutecznymi interwencjami, tak jakby chciał odwdzięczyć się kibicom za wybranie go piłkarzem 2025 roku. Niestraszny był mu nawet Mikael Ishak. W sześćdziesiątej szóstej minucie obywatel naszych południowych sąsiadów wygrał z nim pojedynek sam na sam. Wściekły Szwed tylko złapał się za głowę. Także jego pozostali koledzy bili głową w mur. Futbolówka za nic w świecie mogła zatrzepotać w siatce.

Wreszcie rezultat uległ zmianie w samej końcówce meczu. Idealnie do Andreasa Katsantonisa dośrodkował Jorge Felix. Cypryjczykowi zostało tylko dołożenie głowy. Lepszego powrotu po prawie roku przerwy 25-latek nie mógł sobie wyobrazić. Lech już nie odpowiedział i sensacja stała się faktem. Dwa mecze i zero zwycięstw. Tak wygląda sytuacja obrońców tytułu w 2026 roku.

PKO Ekstraklasa
4. Kolejka
03.02.2026
20:30
Zakończony
Andreas Katsantonis
83'
Składy drużyn

Piast Gliwice
Lech Poznań
Statystyki meczu

Piast Gliwice
1 - 0
Lech Poznań
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
14
23
Strzały celne
3
6
Strzały niecelne
7
11
Strzały zablokowane
4
6
Ataki
65
73
Czterech piłkarzy w niebiesko-czerwonych strojach drużyny Piast Gliwice świętuje sukces na murawie, widoczne są emocje radości i koleżeństwa.
Piast GliwiceArt ServicePAP
Zawodnik w dwukolorowej koszulce piłkarskiej stoi z rękoma na głowie w wyrazie rozczarowania, w tle widoczni są gracze drużyny przeciwnej oraz sędzia, atmosfera wskazuje na emocjonujący moment meczu piłki nożnej.
Piast GliwiceGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Tłum kibiców ubranych w niebiesko-białe szaliki i czapki energetycznie dopinguje swoją drużynę, z uniesionymi rękami, stojąc blisko siebie na trybunach stadionu sportowego.
Kibice Lecha PoznańAdam JastrzębowskiEast News

