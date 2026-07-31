Dzień po awansie komunikat ws. Rakowa i GKS-u. Jednak będzie zmiana, oficjalne potwierdzenie

29 lipca okazał się niezbyt dobrym dniem dla polskich klubów walczących o udział w europejskich pucharach. W eliminacjach Ligi Mistrzów Górnik Zabrze pożegnał ostatecznie marzenia o tych rozgrywkach po remisie 1:1 z Fenerbahce, który okazał się "zwycięski" dla tureckiej ekipy. W Champions League nie zobaczymy też Lecha Poznań, który roztrwonił zaliczkę z pierwszego meczu z Aarhus i uległ Duńczykom po karnych.

Nazajutrz jednak polskie ekipy poradziły sobie już zdecydowanie lepiej w kwalifikacjach Ligi Konferencji - Raków Częstochowa rozbił Valetta FC 4:0, zaś GKS Katowice ograł MSK Żilinę 3:1 i w obu przypadkach oznaczało to awans do kolejnego etapu.

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Europejskie puchary namieszały w terminarzu Ekstraklasy. Oto zmiany

Te wydarzenia zaś, niczym w reakcji łańcuchowej, doprowadziły do zmian w terminarzu PKO BP Ekstraklasy. W piątkowe przedpołudnie pojawił się oficjalny komunikat w myśl którego Departament Logistyki Rozgrywek przychylił się do wniosków "Medalików" i "GieKSy" dotyczących przełożenia ich najbliższych spotkań w 3. kolejce zmagań.

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"Mecze Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin oraz GKS Katowice - Wieczysta Kraków odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji do europejskich pucharów" - napisano.

"Na decyzję GKS-u Katowice wpłynęło postanowienie UEFA, która zdecydowała, że rewanżowe spotkanie III rundy eliminacji Ligi Konferencji z Hapoelem [Tel Awiw] - z powodu zbyt bliskiej odległości między stadionami w Zabrzu i Katowicach - odbędzie się nie w czwartek, a w środę 12 sierpnia" - dodano.

W związku z tymi roszadami mecz Śląsk Wrocław - Cracovia ma odbyć się 9 sierpnia o 14:45. Spotkanie Radomiak Radom - Górnik Zabrze zaplanowane na 8 sierpnia odbędzie się przy tym zgodnie z pierwotnym terminarzem.

Warto nadmienić, że to nie jedyne zmiany w ekstraklasowym współzawodnictwie w ostatnim czasie. Nieco wcześniej liga wydała oświadczenie w myśl którego mecz Lecha z Piastem odbędzie się 9 sierpnia o godz. 17.30, z kolei w związku z tą zmianą starcie Pogoń - Motor "cofnięto" na 8 sierpnia, również na 17.30.

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W dalszej perspektywie, w 4. kolejce Ekstraklasy, również czekają nas pewne modyfikacje w terminarzu. Wszystkie mecze pucharowiczów odbędą się w niedzielę 16 sierpnia. Dotyczy to rywalizacji Motor - GKS, Jagiellonia - Pogoń, Cracovia - Raków, Górnik - Wisła Kraków i Wisła Płock - Lech Poznań. Mecz Piast - Wieczysta oraz Widzew - Korona zostaną za to rozegrane w sobotę.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka do piłki nożnej 123RF/Picsel, 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL





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